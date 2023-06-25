https://sputniknews.com.tr/20230625/rusya-24-haziranda-tarihinin-en-onemli-sinavlarindan-birini-verdi-1072847742.html
'Rusya, 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verdi'
'Rusya, 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verdi'
Duma'daki Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Rusya'nın Wagner vakasının yaşandığı 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verip korkunç bir... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T16:18+0300
2023-06-25T16:18+0300
2023-06-25T16:24+0300
ukrayna krizi
wagner grubu
yevgeniy prigojin
mihail şeremet
sınav
iç savaş
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Sputnik'e demeç veren Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, "Maalesef 24 Haziran, Batı'nın ülkemizde 1917'nin tekrarını ve yeni bir iç savaşı umduğu, Rusya'nın uçurumun keskin kenarından döndüğü bir gün olarak tarihe geçecek. Ancak aklıselim, anavatan sevgisi ve hepimizin tek bir geleceği olduğu anlayışı, Rusya'yı bu korkunç trajediden kurtardı" dedi.Dün Rusya'nın son yüz yıldaki tarihinin en önemli sınavlarından birini verdiğini vurgulayan Şeremet, "Bu, strese dayanma, önemli tarihi kararlar almadaki bilgelik ve en zor durumlarda bile toplumun bağlılığı ile bir sınavdı" ifadelerini kullandı.Wagner vakasında yaşananlardan gerekli çıkarımların yapılacağından emin olduğunu söyleyen Şeremet, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bu nedenle toplumumuz daha fazla birbirine bağlı ve sağduyulu olmalı" çağrısını yaptı.
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wagner grubu, yevgeniy prigojin, mihail şeremet, sınav, iç savaş
wagner grubu, yevgeniy prigojin, mihail şeremet, sınav, iç savaş
'Rusya, 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verdi'
16:18 25.06.2023 (güncellendi: 16:24 25.06.2023) Abone ol
Duma'daki Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Rusya'nın Wagner vakasının yaşandığı 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verip korkunç bir trajediden kurtulduğunu belirtti.
Sputnik'e demeç veren Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, "Maalesef 24 Haziran, Batı'nın ülkemizde 1917'nin tekrarını ve yeni bir iç savaşı umduğu, Rusya'nın uçurumun keskin kenarından döndüğü bir gün olarak tarihe geçecek. Ancak aklıselim, anavatan sevgisi ve hepimizin tek bir geleceği olduğu anlayışı, Rusya'yı bu korkunç trajediden kurtardı" dedi.
Dün Rusya'nın son yüz yıldaki tarihinin en önemli sınavlarından birini verdiğini vurgulayan Şeremet, "Bu, strese dayanma, önemli tarihi kararlar almadaki bilgelik ve en zor durumlarda bile toplumun bağlılığı ile bir sınavdı" ifadelerini kullandı.
Wagner vakasında yaşananlardan gerekli çıkarımların yapılacağından emin olduğunu söyleyen Şeremet, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bu nedenle toplumumuz daha fazla birbirine bağlı ve sağduyulu olmalı" çağrısını yaptı.