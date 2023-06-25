Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/rusya-24-haziranda-tarihinin-en-onemli-sinavlarindan-birini-verdi-1072847742.html
'Rusya, 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verdi'
'Rusya, 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verdi'
Duma'daki Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Rusya'nın Wagner vakasının yaşandığı 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verip korkunç bir... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T16:18+0300
2023-06-25T16:24+0300
ukrayna krizi
wagner grubu
yevgeniy prigojin
mihail şeremet
sınav
iç savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/16/1054118032_0:89:3126:1847_1920x0_80_0_0_168a1a42a5a4979bbe62d7bf275888da.jpg
Sputnik'e demeç veren Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, "Maalesef 24 Haziran, Batı'nın ülkemizde 1917'nin tekrarını ve yeni bir iç savaşı umduğu, Rusya'nın uçurumun keskin kenarından döndüğü bir gün olarak tarihe geçecek. Ancak aklıselim, anavatan sevgisi ve hepimizin tek bir geleceği olduğu anlayışı, Rusya'yı bu korkunç trajediden kurtardı" dedi.Dün Rusya'nın son yüz yıldaki tarihinin en önemli sınavlarından birini verdiğini vurgulayan Şeremet, "Bu, strese dayanma, önemli tarihi kararlar almadaki bilgelik ve en zor durumlarda bile toplumun bağlılığı ile bir sınavdı" ifadelerini kullandı.Wagner vakasında yaşananlardan gerekli çıkarımların yapılacağından emin olduğunu söyleyen Şeremet, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bu nedenle toplumumuz daha fazla birbirine bağlı ve sağduyulu olmalı" çağrısını yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/16/1054118032_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_54b34cc4e2c090f24516805515e7ddf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
wagner grubu, yevgeniy prigojin, mihail şeremet, sınav, iç savaş
wagner grubu, yevgeniy prigojin, mihail şeremet, sınav, iç savaş

'Rusya, 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verdi'

16:18 25.06.2023 (güncellendi: 16:24 25.06.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Duma'daki Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Rusya'nın Wagner vakasının yaşandığı 24 Haziran'da tarihinin en önemli sınavlarından birini verip korkunç bir trajediden kurtulduğunu belirtti.
Sputnik'e demeç veren Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, "Maalesef 24 Haziran, Batı'nın ülkemizde 1917'nin tekrarını ve yeni bir iç savaşı umduğu, Rusya'nın uçurumun keskin kenarından döndüğü bir gün olarak tarihe geçecek. Ancak aklıselim, anavatan sevgisi ve hepimizin tek bir geleceği olduğu anlayışı, Rusya'yı bu korkunç trajediden kurtardı" dedi.

Dün Rusya'nın son yüz yıldaki tarihinin en önemli sınavlarından birini verdiğini vurgulayan Şeremet, "Bu, strese dayanma, önemli tarihi kararlar almadaki bilgelik ve en zor durumlarda bile toplumun bağlılığı ile bir sınavdı" ifadelerini kullandı.

Wagner vakasında yaşananlardan gerekli çıkarımların yapılacağından emin olduğunu söyleyen Şeremet, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bu nedenle toplumumuz daha fazla birbirine bağlı ve sağduyulu olmalı" çağrısını yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала