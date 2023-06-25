https://sputniknews.com.tr/20230625/rus-gucleri-ukraynanin-guney-donetsk-ve-zaporojye-yonlerindeki-saldiri-girisimlerini-bastirdi-1072839048.html

Rus güçleri, Ukrayna'nın Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerindeki saldırı girişimlerini bastırdı

Rus güçleri, Ukrayna'nın Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerindeki saldırı girişimlerini bastırdı

Rusya ordusuna bağlı 'Vostok' askeri grubunun sözcüsü Oleg Çehov, Rus askerlerin Ukrayna ordusunun Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde gerçekleştirdiği... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T11:58+0300

2023-06-25T11:58+0300

2023-06-25T11:59+0300

zaporojye

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donetsk

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Sputnik'e demeç veren Çehov, "Güney Donetsk yönünde, düşmanın Makarovka yerleşimindeki saldırısı, Vostok askeri grubunun öncü birlikleri tarafından püskürtüldü" dedi.Neskuçnıy yerleşiminde hava kuvvetlerinin düşmanın zırhlı askeri araçlarını ve militanların toplanma noktalarını imha ettiğini belirten Çehov, Novodonetsk yerleşiminde topçu birliklerin de aynı sonuçları elde ettiğinin altını çizdi.Çehov, Rus askerlerin Güney Donetsk yönünde 50'den fazla Ukrayna askerini ve 7 zırhlı askeri aracı imha ettiğini bildirdi.Zaporojye yönünde de motorize birliklerin Rovnopol yerleşiminde düşman güçleri tarafından düzenlenen saldırıyı bastırdığını anlatan Çehov, "Tanklar, zırhlı askeri araçlar ve askerler imha edildi" dedi.

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