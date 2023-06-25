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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/rus-gucleri-ukraynanin-guney-donetsk-ve-zaporojye-yonlerindeki-saldiri-girisimlerini-bastirdi-1072839048.html
Rus güçleri, Ukrayna'nın Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerindeki saldırı girişimlerini bastırdı
Rus güçleri, Ukrayna'nın Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerindeki saldırı girişimlerini bastırdı
Rusya ordusuna bağlı 'Vostok' askeri grubunun sözcüsü Oleg Çehov, Rus askerlerin Ukrayna ordusunun Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde gerçekleştirdiği... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T11:58+0300
2023-06-25T11:59+0300
zaporojye
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
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Sputnik'e demeç veren Çehov, "Güney Donetsk yönünde, düşmanın Makarovka yerleşimindeki saldırısı, Vostok askeri grubunun öncü birlikleri tarafından püskürtüldü" dedi.Neskuçnıy yerleşiminde hava kuvvetlerinin düşmanın zırhlı askeri araçlarını ve militanların toplanma noktalarını imha ettiğini belirten Çehov, Novodonetsk yerleşiminde topçu birliklerin de aynı sonuçları elde ettiğinin altını çizdi.Çehov, Rus askerlerin Güney Donetsk yönünde 50'den fazla Ukrayna askerini ve 7 zırhlı askeri aracı imha ettiğini bildirdi.Zaporojye yönünde de motorize birliklerin Rovnopol yerleşiminde düşman güçleri tarafından düzenlenen saldırıyı bastırdığını anlatan Çehov, "Tanklar, zırhlı askeri araçlar ve askerler imha edildi" dedi.
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zaporojye, rusya, ukrayna, donetsk
zaporojye, rusya, ukrayna, donetsk

Rus güçleri, Ukrayna'nın Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerindeki saldırı girişimlerini bastırdı

11:58 25.06.2023 (güncellendi: 11:59 25.06.2023)
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Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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Rusya ordusuna bağlı 'Vostok' askeri grubunun sözcüsü Oleg Çehov, Rus askerlerin Ukrayna ordusunun Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde gerçekleştirdiği saldırı girişimlerini püskürttüğünü ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Çehov, "Güney Donetsk yönünde, düşmanın Makarovka yerleşimindeki saldırısı, Vostok askeri grubunun öncü birlikleri tarafından püskürtüldü" dedi.

Neskuçnıy yerleşiminde hava kuvvetlerinin düşmanın zırhlı askeri araçlarını ve militanların toplanma noktalarını imha ettiğini belirten Çehov, Novodonetsk yerleşiminde topçu birliklerin de aynı sonuçları elde ettiğinin altını çizdi.

Çehov, Rus askerlerin Güney Donetsk yönünde 50'den fazla Ukrayna askerini ve 7 zırhlı askeri aracı imha ettiğini bildirdi.

Zaporojye yönünde de motorize birliklerin Rovnopol yerleşiminde düşman güçleri tarafından düzenlenen saldırıyı bastırdığını anlatan Çehov, "Tanklar, zırhlı askeri araçlar ve askerler imha edildi" dedi.
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