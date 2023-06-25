https://sputniknews.com.tr/20230625/peskov-prigojin-hakkindaki-ceza-davasi-kapatilacak-1072826248.html

Peskov: Prigojin hakkındaki ceza davası kapatılacak

Peskov: Prigojin hakkındaki ceza davası kapatılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T00:11+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov, bu akşam verdiği basın toplantısında Wagner Grubu kurucusu hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini belirtti.Prigojin’in Belarus’ta tam olarak ne yapacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermeyen Peskov, aynı zamanda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Wagner Grubu kurucusunu neredeyse 20 yıldır bizzat tanıdığını ve ‘bunun Belarus liderinin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in de mutabık kaldığı şahsi girişim önerisi olduğunu’ ifade etti.Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya’nın Lukaşenko’ya, Wagner Grubu ile ihtilafın çözülmesi konusunda sarf etmiş olduğu çabalar için minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.Wagner Grubu ile ilgili olan bugünkü durumun Ukrayna’daki özel askeri harekatın gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyeceğine, harekata devam edileceğine dikkat çeken Peskov, olası kadro değişimleri ile ilgili soru karşısında ise bu konuların anayasaya uygun olarak sadece ve sadece Başkomutan'ın yetkisinde olduklarını vurguladı.Kremlin Sözcüsü, askeri personel arasındaki olası can kayıpları ile ilgili soruları ise Savunma Bakanlığı'na sorulması gerektiğinin altını çizdi.

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rusya, belarus, dmitriy peskov