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https://sputniknews.com.tr/20230625/pakistan-hindistanin-kesmir-kontrol-hattinda-actigi-ateste-2-pakistanli-oldu-1072830358.html
Pakistan: Hindistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateşte 2 Pakistanlı öldü
Pakistan: Hindistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateşte 2 Pakistanlı öldü
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Keşmir Kontrol Hattı’nda ateşkesin ihlal edilerek Hindistan’ın sebepsiz yere açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T04:37+0300
2023-06-25T04:37+0300
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Pakistan ordusu, Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’nda sebepsiz yere açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’nın Sattwal bölgesinde bir grup çobana sebepsiz ve ayrım gözetmeden ateş açtığı belirtildi.Açıklamada, saldırıda 2 Pakistanlı sivilin yaşamını yitirdiği aktarılırken, bu durumun "Hint ordusunun masum Keşmirlilere yönelik insanlık dışı tutumunu" gösterdiği vurgulandı.Pakistan’ın bu duruma yanıt verme hakkını saklı tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi yönetimine Keşmirlilerin insan haklarına saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.Pakistan'dan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a notaPakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, masum sivillerin hedef alınması kınanarak, Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının insan onuruna ve uluslararası hukuka karşı olduğu vurgulanarak, Yeni Delhi’den ateşkese saygı duyması, olayı soruşturması ve Kontrol Hattı’nda barışı sürdürmesi talep edildi. Keşmir sorunuİngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü. Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.
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asya, asya & pasifik, pakistan, hindistan, pakistan-hindistan gerilimi
asya, asya & pasifik, pakistan, hindistan, pakistan-hindistan gerilimi

Pakistan: Hindistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateşte 2 Pakistanlı öldü

04:37 25.06.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinPakistan ordusu - askeri tatbikat
Pakistan ordusu - askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Keşmir Kontrol Hattı’nda ateşkesin ihlal edilerek Hindistan’ın sebepsiz yere açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Delhi’ye protesto notası verdi.
Pakistan ordusu, Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’nda sebepsiz yere açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’nın Sattwal bölgesinde bir grup çobana sebepsiz ve ayrım gözetmeden ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 2 Pakistanlı sivilin yaşamını yitirdiği aktarılırken, bu durumun "Hint ordusunun masum Keşmirlilere yönelik insanlık dışı tutumunu" gösterdiği vurgulandı.
Pakistan’ın bu duruma yanıt verme hakkını saklı tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi yönetimine Keşmirlilerin insan haklarına saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Pakistan'dan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a nota

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, masum sivillerin hedef alınması kınanarak, Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.
Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının insan onuruna ve uluslararası hukuka karşı olduğu vurgulanarak, Yeni Delhi’den ateşkese saygı duyması, olayı soruşturması ve Kontrol Hattı’nda barışı sürdürmesi talep edildi.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.
Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.
Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.
Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.
Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü. Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.
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