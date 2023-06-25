Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/netanyahudan-wagner-aciklamasi-rusyanin-ic-meselesi-1072845409.html
Netanyahu'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç meselesi
Netanyahu'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç meselesi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Wagner özel askeri şirketinin yol açtığı durumun Rusya'nın iç meselesi olduğunu ve İsrail'in bununla bir ilgisi... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T14:59+0300
2023-06-25T14:59+0300
ukrayna krizi
israil
rusya
wagner grubu
benyamin netanyahu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072845232_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_2714f4bfe94c3e5d80e855a1b7eb9fb4.jpg
İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasına göre Netanyahu, Wagner güçlerinin Rusya'da başlattığı isyan sonrası dün akşam ilgili bakanlar, Mossad Başkanı ve ilgili kurumların yöneticileriyle özel toplantı yaptı.Wagner grubunun eylemleri sonucu oluşan durumu Rusya'nın iç meselesi olarak niteleyen Netanyahu, İsrail'in bu süreçle bir ilgisi bulunmadığını ancak durumu dikkatle izlemeye devam edeceklerini belirtti.
israil
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072845232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_623317011274caf31c708959e71ee01f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, rusya, wagner grubu, benyamin netanyahu
israil, rusya, wagner grubu, benyamin netanyahu

Netanyahu'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç meselesi

14:59 25.06.2023
© AP Photo / Abir SultanBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Abone olTelegram
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Wagner özel askeri şirketinin yol açtığı durumun Rusya'nın iç meselesi olduğunu ve İsrail'in bununla bir ilgisi bulunmadığını söyledi.
İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasına göre Netanyahu, Wagner güçlerinin Rusya'da başlattığı isyan sonrası dün akşam ilgili bakanlar, Mossad Başkanı ve ilgili kurumların yöneticileriyle özel toplantı yaptı.

Wagner grubunun eylemleri sonucu oluşan durumu Rusya'nın iç meselesi olarak niteleyen Netanyahu, İsrail'in bu süreçle bir ilgisi bulunmadığını ancak durumu dikkatle izlemeye devam edeceklerini belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала