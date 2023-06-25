https://sputniknews.com.tr/20230625/netanyahudan-wagner-aciklamasi-rusyanin-ic-meselesi-1072845409.html
Netanyahu'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç meselesi
Netanyahu'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç meselesi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Wagner özel askeri şirketinin yol açtığı durumun Rusya'nın iç meselesi olduğunu ve İsrail'in bununla bir ilgisi... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T14:59+0300
2023-06-25T14:59+0300
2023-06-25T14:59+0300
ukrayna krizi
israil
rusya
wagner grubu
benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasına göre Netanyahu, Wagner güçlerinin Rusya'da başlattığı isyan sonrası dün akşam ilgili bakanlar, Mossad Başkanı ve ilgili kurumların yöneticileriyle özel toplantı yaptı.Wagner grubunun eylemleri sonucu oluşan durumu Rusya'nın iç meselesi olarak niteleyen Netanyahu, İsrail'in bu süreçle bir ilgisi bulunmadığını ancak durumu dikkatle izlemeye devam edeceklerini belirtti.
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israil, rusya, wagner grubu, benyamin netanyahu
israil, rusya, wagner grubu, benyamin netanyahu
Netanyahu'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç meselesi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Wagner özel askeri şirketinin yol açtığı durumun Rusya'nın iç meselesi olduğunu ve İsrail'in bununla bir ilgisi bulunmadığını söyledi.
İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasına göre Netanyahu, Wagner güçlerinin Rusya'da başlattığı isyan sonrası dün akşam ilgili bakanlar, Mossad Başkanı ve ilgili kurumların yöneticileriyle özel toplantı yaptı.
Wagner grubunun eylemleri sonucu oluşan durumu Rusya'nın iç meselesi olarak niteleyen Netanyahu, İsrail'in bu süreçle bir ilgisi bulunmadığını ancak durumu dikkatle izlemeye devam edeceklerini belirtti.