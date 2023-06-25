https://sputniknews.com.tr/20230625/netanyahudan-wagner-aciklamasi-rusyanin-ic-meselesi-1072845409.html

Netanyahu'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç meselesi

Netanyahu'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç meselesi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Wagner özel askeri şirketinin yol açtığı durumun Rusya'nın iç meselesi olduğunu ve İsrail'in bununla bir ilgisi... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T14:59+0300

2023-06-25T14:59+0300

2023-06-25T14:59+0300

ukrayna krizi

israil

rusya

wagner grubu

benyamin netanyahu

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İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasına göre Netanyahu, Wagner güçlerinin Rusya'da başlattığı isyan sonrası dün akşam ilgili bakanlar, Mossad Başkanı ve ilgili kurumların yöneticileriyle özel toplantı yaptı.Wagner grubunun eylemleri sonucu oluşan durumu Rusya'nın iç meselesi olarak niteleyen Netanyahu, İsrail'in bu süreçle bir ilgisi bulunmadığını ancak durumu dikkatle izlemeye devam edeceklerini belirtti.

israil

rusya

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israil, rusya, wagner grubu, benyamin netanyahu