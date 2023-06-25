https://sputniknews.com.tr/20230625/netanyahu-hakkindaki-yolsuzluk-davasinda-luks-hediyeler-almakla-suclaniyor-1072855173.html

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında lüks hediyeler almakla suçlanıyor

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında lüks hediyeler almakla suçlanıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında tanık olarak ifade veren Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan, Başbakan ve eşi Sara... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T22:31+0300

2023-06-25T22:31+0300

2023-06-25T22:36+0300

benyamin netanyahu

dünya

yolsuzluk

rüşvet

dava

ortadoğu

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Arnon Milchan, Netanyahu'nun 2007-2016 yıllarında, aralarında Milchan'ın da bulunduğu varlıklı kişilerden 700 bin şekel (180 bin euro) değerinde lüks hediye alması sonucunda 'dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanma' ile suçlandığı 'Dosya 1000' davasında tanık olarak dinlendi.Milchan, Batı Kudüs'teki Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İngiltere'nin Brighton kentindeki bir mahkeme salonundan video konferans yönetimiyle katılarak ifade verdi. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da aynı mahkeme salonunda duruşmaya katıldı.Başbakan Netanyahu, Batı Kudüs'teki mahkeme salonuna girdiğinde, Milchan görüntülü bağlantı aracılığıyla onu selamlayarak, İsrail liderine takma adıyla 'Merhaba Bibi' diyerek seslendi.İfadesinde Netanyahu'yu 'erişilebilir ve yaklaşılabilir' olarak nitelendiren Milchan, Netanyahu ailesi için puro ve şampanya satın aldığını ve bu yönde kendisinden talep edilen hediye miktarının zaman içinde arttığını belirtti.Dosya 1000'in başsavcısı Liat Ben-Ari'nin "Sanık ve eşine puro ve şampanya verdiniz mi?" sorusuna, Milchan olumlu yanıt verdi.Hollywood yapımcısı, Netanyahu ile en son 2021'de konuştuğunu, Netanyahu'nun teşekkür etmek için kendisini aradığını aktardı.Pahalı hediyelerle ilgili olarak Netanyahu ailesi ile arasındaki etkileşimin nasıl işlediğini konusunda Milchan, "Bazen benim inisiyatifimle oldu. Ziyarete gittiğimde 'gül' (şampanya) ve 'yaprak' (puro) götürürdüm. Diğer durumlarda Bibi, 'Evde hiç yaprak var mı?' diye sorardı. Evde her zaman stokumuz vardı ve bunlar çoğu zaman başbakan ve eşine giderdi" ifadelerini kullandı.İsrailli iş insanı, "Otomatik olarak gül alırdım, sormasına gerek yoktu. Önce (Netanyahu'dan) gelen taleplerle başladı, sonra rutin haline geldi" dedi."Soruşturmaya yol açacak bir şey olduğunu düşünmemiştim" diye konuşan Milchan, "film endüstrisinden milyonlarca dolar kazanmış biri olarak bu tür hediyelerin maliyetinin kendisi için pek bir anlam ifade etmediğine" dikkati çekti.Milchan, en az bir kez Sara Netanyahu için mücevher satın aldığını ancak Başbakan Netanyahu'nun, kendisine, "Başsavcılığa göre, arkadaşlardan gelen hediyelerin kabul edilebilir olduğunu söylediğini" vurguladı.İsrail için 1960'larda istihbarat ajanlığı yapan Milchan, Netanyahu dışında eski başbakanlar Şimon Peres ve Ariel Şaron ile de yakın olduğunu belirterek, "(Bu) Filistinlilerle barışı sağlamaya yönelik perde arkası çabalarımın bir parçasıydı. Bibi ve benim devlet hizmetinde yaptığımız bazı şeylerin detaylarına giremem" dedi.Duruşmanın sonunda iddia makamı, temmuzdaki tatil döneminde duruşma yapılmasını ve yargılamaların hızlandırılmasını talep etti.İsrailli iş insanı, yapımcı ve istihbarat ajanı Arnon Milchan (78), Dövüş Kulübü, Bay ve Bayan Smith, 12 Yıllık Esaret, Diriliş (The Revenant) ve JFK gibi çok sayıda ünlü filmin yapımcılığını üstlendi.Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıİsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, 'rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması, 24 Mayıs 2020'de Batı Kudüs'teki Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu 'Bezeq' isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan 'Walla News' adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti alındığı iddia ediliyor.İddianamede, hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterince delil olduğu belirtiliyor.Ayrıca, Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında, rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

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benyamin netanyahu, yolsuzluk, rüşvet, dava, ortadoğu