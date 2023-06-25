https://sputniknews.com.tr/20230625/merkez-bankasindan-sadelesme-surecine-iliskin-ilk-adim-1072828750.html

Merkez Bankası'ndan sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım

Merkez Bankası'ndan sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T02:17+0300

2023-06-25T02:17+0300

2023-06-25T02:17+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

resmi gazete

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Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan sadeleştirme kararları çerçevesinde ilk adımı attı. TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi.Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.Tebliğe eklenen "Bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama" kapsamında şunlar kaydedildi:- Sadeleşme kademeli şekilde sürecekTCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada da "Para Politikası Kurulunun 22 Haziran 2023 tarihli kararında mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiştir" bilgilendirilmesi yapıldı.Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulamasının piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilen açıklamada, sadeleşme sürecinin Para Politikası Kurulunun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak süreceği bildirildi.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete