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https://sputniknews.com.tr/20230625/kuzey-kore-wagner-vakasi-sonrasi-rusyaya-destegini-acikladi-1072848692.html
Kuzey Kore, 'Wagner' vakası sonrası Rusya'ya desteğini açıkladı
Kuzey Kore, 'Wagner' vakası sonrası Rusya'ya desteğini açıkladı
Kuzey Kore hükümeti, Wagner grubunun çıkardığı silahlı isyan bağlamında Rusya'ya desteğini açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
kuzey kore
wagner grubu
destek
asya & pasifik
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Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon Il, Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora'yla görüştü.Rusya'daki silahlı isyanın Rusya halkının iradesine uygun bir şekilde bastırılacağından kesinlikle emin olduğunu söyleyen Im, Kuzey Kore'nin Rusya yönetiminin her tercihine ve kararına güçlü bir destek vereceğini vurguladı.Bakan Yardımcısı Im, Rusya'nın güçlü ordusunun ve halkının tüm sınamaları ve zorlukları mutlaka aşacağından, Ukrayna'daki özel askeri harekatta kahramanca bir zafer kazanacağından emin olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230625/cinden-rusyaya-destek-aciklamasi--1072847670.html
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rusya, kuzey kore, wagner grubu, destek, asya & pasifik, yevgeniy prigojin
rusya, kuzey kore, wagner grubu, destek, asya & pasifik, yevgeniy prigojin

Kuzey Kore, 'Wagner' vakası sonrası Rusya'ya desteğini açıkladı

17:04 25.06.2023 (güncellendi: 17:09 25.06.2023)
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Kuzey Kore hükümeti, Wagner grubunun çıkardığı silahlı isyan bağlamında Rusya'ya desteğini açıkladı.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon Il, Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora'yla görüştü.

Rusya'daki silahlı isyanın Rusya halkının iradesine uygun bir şekilde bastırılacağından kesinlikle emin olduğunu söyleyen Im, Kuzey Kore'nin Rusya yönetiminin her tercihine ve kararına güçlü bir destek vereceğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Im, Rusya'nın güçlü ordusunun ve halkının tüm sınamaları ve zorlukları mutlaka aşacağından, Ukrayna'daki özel askeri harekatta kahramanca bir zafer kazanacağından emin olduğunun altını çizdi.
Rusya- Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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Çin'den Rusya'ya destek açıklaması
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