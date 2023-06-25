https://sputniknews.com.tr/20230625/kuzey-kore-wagner-vakasi-sonrasi-rusyaya-destegini-acikladi-1072848692.html

Kuzey Kore, 'Wagner' vakası sonrası Rusya'ya desteğini açıkladı

Kuzey Kore, 'Wagner' vakası sonrası Rusya'ya desteğini açıkladı

Kuzey Kore hükümeti, Wagner grubunun çıkardığı silahlı isyan bağlamında Rusya'ya desteğini açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T17:04+0300

2023-06-25T17:04+0300

2023-06-25T17:09+0300

dünya

rusya

kuzey kore

wagner grubu

destek

asya & pasifik

yevgeniy prigojin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104221/53/1042215376_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ce352d72d0d1e85f152d368b63d2d35.jpg

Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon Il, Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora'yla görüştü.Rusya'daki silahlı isyanın Rusya halkının iradesine uygun bir şekilde bastırılacağından kesinlikle emin olduğunu söyleyen Im, Kuzey Kore'nin Rusya yönetiminin her tercihine ve kararına güçlü bir destek vereceğini vurguladı.Bakan Yardımcısı Im, Rusya'nın güçlü ordusunun ve halkının tüm sınamaları ve zorlukları mutlaka aşacağından, Ukrayna'daki özel askeri harekatta kahramanca bir zafer kazanacağından emin olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230625/cinden-rusyaya-destek-aciklamasi--1072847670.html

rusya

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kuzey kore, wagner grubu, destek, asya & pasifik, yevgeniy prigojin