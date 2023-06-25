https://sputniknews.com.tr/20230625/kuzey-kore-wagner-vakasi-sonrasi-rusyaya-destegini-acikladi-1072848692.html
Kuzey Kore, 'Wagner' vakası sonrası Rusya'ya desteğini açıkladı
Kuzey Kore, 'Wagner' vakası sonrası Rusya'ya desteğini açıkladı
Kuzey Kore hükümeti, Wagner grubunun çıkardığı silahlı isyan bağlamında Rusya'ya desteğini açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T17:04+0300
2023-06-25T17:04+0300
2023-06-25T17:09+0300
dünya
rusya
kuzey kore
wagner grubu
destek
asya & pasifik
yevgeniy prigojin
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Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon Il, Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora'yla görüştü.Rusya'daki silahlı isyanın Rusya halkının iradesine uygun bir şekilde bastırılacağından kesinlikle emin olduğunu söyleyen Im, Kuzey Kore'nin Rusya yönetiminin her tercihine ve kararına güçlü bir destek vereceğini vurguladı.Bakan Yardımcısı Im, Rusya'nın güçlü ordusunun ve halkının tüm sınamaları ve zorlukları mutlaka aşacağından, Ukrayna'daki özel askeri harekatta kahramanca bir zafer kazanacağından emin olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230625/cinden-rusyaya-destek-aciklamasi--1072847670.html
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rusya, kuzey kore, wagner grubu, destek, asya & pasifik, yevgeniy prigojin
rusya, kuzey kore, wagner grubu, destek, asya & pasifik, yevgeniy prigojin
Kuzey Kore, 'Wagner' vakası sonrası Rusya'ya desteğini açıkladı
17:04 25.06.2023 (güncellendi: 17:09 25.06.2023) Abone ol
Kuzey Kore hükümeti, Wagner grubunun çıkardığı silahlı isyan bağlamında Rusya'ya desteğini açıkladı.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon Il, Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora'yla görüştü.
Rusya'daki silahlı isyanın Rusya halkının iradesine uygun bir şekilde bastırılacağından kesinlikle emin olduğunu söyleyen Im, Kuzey Kore'nin Rusya yönetiminin her tercihine ve kararına güçlü bir destek vereceğini vurguladı.
Bakan Yardımcısı Im, Rusya'nın güçlü ordusunun ve halkının tüm sınamaları ve zorlukları mutlaka aşacağından, Ukrayna'daki özel askeri harekatta kahramanca bir zafer kazanacağından emin olduğunun altını çizdi.