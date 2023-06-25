https://sputniknews.com.tr/20230625/kara-kuvvetleri-komutani-avseverden-bakan-gulere-ziyaret-1072829790.html

Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever’den Bakan Güler’e ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever’den Bakan Güler’e ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Milli Savunma... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T04:08+0300

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2023-06-25T04:08+0300

türkiye

musa avsever

yaşar güler

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve berberindeki personeli kabul etti. Bakan Güler, ziyaret gerçekleştiren personele çalışmalarında başarılar diledi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

musa avsever, yaşar güler, milli savunma bakanlığı (msb)