https://sputniknews.com.tr/20230625/kara-kuvvetleri-komutani-avseverden-bakan-gulere-ziyaret-1072829790.html
Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever’den Bakan Güler’e ziyaret
Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever’den Bakan Güler’e ziyaret
Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Milli Savunma... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T04:08+0300
2023-06-25T04:08+0300
2023-06-25T04:08+0300
türkiye
musa avsever
yaşar güler
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve berberindeki personeli kabul etti. Bakan Güler, ziyaret gerçekleştiren personele çalışmalarında başarılar diledi.
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musa avsever, yaşar güler, milli savunma bakanlığı (msb)
musa avsever, yaşar güler, milli savunma bakanlığı (msb)
Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever’den Bakan Güler’e ziyaret
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Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve berberindeki personeli kabul etti.
Bakan Güler, ziyaret gerçekleştiren personele çalışmalarında başarılar diledi.