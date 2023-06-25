Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230625/kara-kuvvetleri-komutani-avseverden-bakan-gulere-ziyaret-1072829790.html
Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever’den Bakan Güler’e ziyaret
Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever’den Bakan Güler’e ziyaret
Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Milli Savunma... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T04:08+0300
2023-06-25T04:08+0300
türkiye
musa avsever
yaşar güler
milli savunma bakanlığı (msb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072829634_0:34:751:456_1920x0_80_0_0_3228dac1fb21cba892680c6d539fd096.jpg
Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve berberindeki personeli kabul etti. Bakan Güler, ziyaret gerçekleştiren personele çalışmalarında başarılar diledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072829634_49:0:701:489_1920x0_80_0_0_34b06c869473e5295a6e5e1cecae8583.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
musa avsever, yaşar güler, milli savunma bakanlığı (msb)
musa avsever, yaşar güler, milli savunma bakanlığı (msb)

Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever’den Bakan Güler’e ziyaret

04:08 25.06.2023
© İHA-AW922169Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ziyarette bulundu.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ziyarette bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© İHA-AW922169
Abone olTelegram
Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve berberindeki personeli kabul etti.
Bakan Güler, ziyaret gerçekleştiren personele çalışmalarında başarılar diledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала