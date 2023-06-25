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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/kadirov-prigojin-kisisel-hirslari-ugruna-anavatan-sevgisinin-icine-tukurdu-1072836751.html
Kadirov: Prigojin kişisel hırsları uğruna anavatan sevgisinin 'içine tükürdü'
Kadirov: Prigojin kişisel hırsları uğruna anavatan sevgisinin 'içine tükürdü'
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Wagner grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin'in kişisel hırsları uğruna Rusya'ya... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T10:51+0300
2023-06-25T10:52+0300
ukrayna krizi
ramzan kadirov
wagner grubu
yevgeniy prigojin
rusya
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Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Bazı insanlara güvenilebileceğini düşünmüştüm. Gerçek vatanseverler olarak Anavatanlarını iliklerine kadar içtenlikle sevdiklerini düşünmüştüm. Fakat kişisel hırslar, çıkarlar uğruna ve kibir yüzünden insanların anavatana bağlılıklarının ve sevgilerinin 'içine tükürebileceğini' gördüm" dedi.Prigojin'i ticari hırslarını dizginlemeye ve onları devlet işleriyle karıştırmamaya çağırdığını kaydeden Kadirov, Wagner savaşçılarına da seslenerek kararlarını Rusya'nın geleceğini düşünerek vermelerini istedi.Tüm bu yaşananların barışçıl şekilde çözüldüğüne de dikkat çeken Kadirov, "Ancak en son çare, 'sert şekilde bastırma' da olabilirdi" diye ekledi.
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ramzan kadirov, wagner grubu, yevgeniy prigojin, rusya
ramzan kadirov, wagner grubu, yevgeniy prigojin, rusya

Kadirov: Prigojin kişisel hırsları uğruna anavatan sevgisinin 'içine tükürdü'

10:51 25.06.2023 (güncellendi: 10:52 25.06.2023)
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Wagner grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin'in kişisel hırsları uğruna Rusya'ya bağlılığının ve sevgisinin 'içine tükürdüğünü' belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Bazı insanlara güvenilebileceğini düşünmüştüm. Gerçek vatanseverler olarak Anavatanlarını iliklerine kadar içtenlikle sevdiklerini düşünmüştüm. Fakat kişisel hırslar, çıkarlar uğruna ve kibir yüzünden insanların anavatana bağlılıklarının ve sevgilerinin 'içine tükürebileceğini' gördüm" dedi.

Prigojin'i ticari hırslarını dizginlemeye ve onları devlet işleriyle karıştırmamaya çağırdığını kaydeden Kadirov, Wagner savaşçılarına da seslenerek kararlarını Rusya'nın geleceğini düşünerek vermelerini istedi.

Tüm bu yaşananların barışçıl şekilde çözüldüğüne de dikkat çeken Kadirov, "Ancak en son çare, 'sert şekilde bastırma' da olabilirdi" diye ekledi.
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