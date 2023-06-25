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https://sputniknews.com.tr/20230625/istanbulda-yarin-bazi-metro-seferleri-yapilmayacak-1072826553.html
İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılmayacak
İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılmayacak
İstanbul'da yarın Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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Metro İstanbul yarın işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi.Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi.
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istanbul, metro, metro
istanbul, metro, metro

İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılmayacak

00:37 25.06.2023
© AAMetro
Metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
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İstanbul'da yarın Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
Metro İstanbul yarın işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi.
Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi.
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