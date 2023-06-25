https://sputniknews.com.tr/20230625/istanbul-otogarinda-bayram-yogunlugu-dune-kadar-800-lira-olan-biletler-bugun-1000-lira-1072854095.html

İstanbul otogarında bayram yoğunluğu: 'Düne kadar 800 lira olan biletler bugün 1000 lira'

İstanbul otogarında bayram yoğunluğu: 'Düne kadar 800 lira olan biletler bugün 1000 lira'

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, İstanbul otogarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bir otobüs firması temsilcisi, "Düne kadar 800 liraya... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T21:36+0300

2023-06-25T21:36+0300

2023-06-25T21:41+0300

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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler, İstanbul otogarında kalabalık oluşturmayı sürdürüyor. Otogar giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşanırken, yolcular bilet bulmakta zorlanıyor.Otogarda başlayan tatil hareketliliği bugün de devam ederken, otobüs firmalarının koyduğu ek seferler de doldu. Depremin yaşandığı şehirlerden gelen turizm firmaları da bilet bulamayanlara destek olmaya çalışıyor.Kimileri bayramlarını geçirmek için İstanbul'a geldi. Bilet bulamayanlar bazı bilet fiyatlarının yüksekliğinden de şikayetçi oldu.Gaziantep'te turizm firması temsilcisi olan Ali Kıran, İstanbul otogarındaki yoğunluk nedeniyle Gaziantep'ten geldiğini söyledi.Gaziantep'ten 50 araç alarak İstanbul'a geldiğini anlatan Kıran, "Günlük 5 araç çıkarıyoruz. Piyasada araba bulunmuyor. Vatandaşlar Gaziantep ve Adana'ya gidemiyor. Birçok insan burada mağdur oldu. Burada 4-5 gün yatan işçiler var. Memleketine gidecek, gidemiyor. Biz de bu sorunları gidermek için Gaziantep'ten bomboş araba çıkartıp getiriyoruz. Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu" diye konuştu.Yolcu Nafile Öztürkmen de memleketi Gaziantep'e bilet bulamadığını ve ek sefer fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikayetçi olduğunu söyledi.Çocuklarıyla memleketi Mardin'e giden Zeynep Ural da bilet bulmak için günlerce uğraştıklarını ifade etti.

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