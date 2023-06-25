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https://sputniknews.com.tr/20230625/israilliler-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-protestolarin-25-haftasinda-yine-meydanlarda-1072828453.html
İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 25. haftasında yine meydanlarda
İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 25. haftasında yine meydanlarda
İsrailliler, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine yönelik protestolarına devam etti. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T01:58+0300
2023-06-25T01:58+0300
dünya
benyamin netahyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
benyamin netanyahu
ortadoğu
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İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor.Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 25. haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, on binlerce İsrailli, başta Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi kentleri başta olmak üzere ülke genelinde pek çok noktada protestolar düzenledi.Tel Aviv'in "Kaplan" meydanında bir araya gelen göstericiler, hükümetin, yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine karşı gösteri yaptı. Tel Aviv'de toplanan İsrailliler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Gösteriye, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da katıldı.Gösteriyi organize edenler, Kaplan meydanına nisbet ederek, "yargı düzenlemesi" karşıtı gösterilerin sürmesi amacıyla "Kaplan Gücü" adlı bir oluşum kurduklarını duyurdu.Ertelenen yargı düzenlemesiİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar meclise getireceklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230604/israilliler-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-protestolarini-surduruyor-1071989336.html
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benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benyamin netanyahu, ortadoğu
benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benyamin netanyahu, ortadoğu

İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 25. haftasında yine meydanlarda

01:58 25.06.2023
© AA / Saeed Qaqİsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına yönelik protestolarına devam ediyor. Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı.
İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına yönelik protestolarına devam ediyor. Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA / Saeed Qaq
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İsrailliler, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine yönelik protestolarına devam etti.
İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor.
Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 25. haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, on binlerce İsrailli, başta Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi kentleri başta olmak üzere ülke genelinde pek çok noktada protestolar düzenledi.
Tel Aviv'in "Kaplan" meydanında bir araya gelen göstericiler, hükümetin, yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine karşı gösteri yaptı. Tel Aviv'de toplanan İsrailliler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Gösteriye, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da katıldı.
Gösteriyi organize edenler, Kaplan meydanına nisbet ederek, "yargı düzenlemesi" karşıtı gösterilerin sürmesi amacıyla "Kaplan Gücü" adlı bir oluşum kurduklarını duyurdu.
© AA / Saeed Qaqİsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına yönelik protestolarına devam ediyor. Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı.
İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına yönelik protestolarına devam ediyor. Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına yönelik protestolarına devam ediyor. Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı.
© AA / Saeed Qaq

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.
Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.
Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar meclise getireceklerini duyurmuştu.
Tel Aviv'deki gösteride, ABD'de yayınlanan televizyon dizisinden esinlenen yüzlerce kadın protestocu da yargı düzenlemesine karşı kırmızı pelerin ve beyaz boneler takarak yaptıkları sembolleşen koreografiyi sergiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
DÜNYA
İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor
4 Haziran , 03:46
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