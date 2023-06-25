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https://sputniknews.com.tr/20230625/imamoglundan-meral-aksenere-tebrik-1072829412.html
İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e tebrik
İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e tebrik
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'i tebrik etti. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayında bin 151 oyun bin 127'sini alarak, yeniden genel başkan seçildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yayınladığı “İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Meral Akşener'i tebrik ediyorum” dedi.
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ekrem imamoğlu, iyi parti, meral akşener
ekrem imamoğlu, iyi parti, meral akşener

İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e tebrik

03:18 25.06.2023
© AAAkşener ve İmamoğlu
Akşener ve İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayında bin 151 oyun bin 127'sini alarak, yeniden genel başkan seçildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yayınladığı “İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Meral Akşener'i tebrik ediyorum” dedi.
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