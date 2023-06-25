https://sputniknews.com.tr/20230625/fenerbahce-yeni-arda-gulerini-buldu-1072834960.html
Fenerbahçe 'Yeni Arda Güler'ini buldu
Fenerbahçe 'Yeni Arda Güler'ini buldu
Fenerbahçe, oyun tarzıyla Arda Güler yakıştırmaları yapılan Efe Konuşkan ile anlaşma sağladı. Bucaspor cephesi de Efe Konuşkan'ı doğruladı ve "Anlaşmaya çok... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T09:45+0300
2023-06-25T09:45+0300
2023-06-25T09:52+0300
spor
arda güler
fenerbahçe
futbol
izmir
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Fenerbahçe geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Takıma yeni Arda Güler'ler kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Bucaspor 1928 forması giyen Efe Konuşkan'ı kadrosuna katıyor.Bucaspor: Anlaşmaya çok yakınızOyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen 2008 doğumlu Efe Konuşkan'ın ailesiyle anlaşan Fenerbahçe, Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi.NTV’nin Sports Digitale'den aktarığına göre Bucaspor Futbol Akademi Direktörü Engin Dursun, "Efe Konuşkan’ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230622/galler-macinda-arda-gulerin-golune-sevinemeyen-cocuk-saskina-dondum-sevincimi-icime-attim-1072742015.html
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arda güler, fenerbahçe, futbol, izmir
arda güler, fenerbahçe, futbol, izmir
Fenerbahçe 'Yeni Arda Güler'ini buldu
09:45 25.06.2023 (güncellendi: 09:52 25.06.2023) Abone ol
Fenerbahçe, oyun tarzıyla Arda Güler yakıştırmaları yapılan Efe Konuşkan ile anlaşma sağladı. Bucaspor cephesi de Efe Konuşkan'ı doğruladı ve "Anlaşmaya çok yakınız" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Takıma yeni Arda Güler'ler kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Bucaspor 1928 forması giyen Efe Konuşkan'ı kadrosuna katıyor.
Bucaspor: Anlaşmaya çok yakınız
Oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen 2008 doğumlu Efe Konuşkan'ın ailesiyle anlaşan Fenerbahçe, Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi.
NTV’nin Sports Digitale'den aktarığına göre Bucaspor Futbol Akademi Direktörü Engin Dursun, "Efe Konuşkan’ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.