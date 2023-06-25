https://sputniknews.com.tr/20230625/fenerbahce-yeni-arda-gulerini-buldu-1072834960.html

Fenerbahçe 'Yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe 'Yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe, oyun tarzıyla Arda Güler yakıştırmaları yapılan Efe Konuşkan ile anlaşma sağladı. Bucaspor cephesi de Efe Konuşkan'ı doğruladı ve "Anlaşmaya çok... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T09:45+0300

2023-06-25T09:45+0300

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spor

arda güler

fenerbahçe

futbol

izmir

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Fenerbahçe geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Takıma yeni Arda Güler'ler kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Bucaspor 1928 forması giyen Efe Konuşkan'ı kadrosuna katıyor.Bucaspor: Anlaşmaya çok yakınızOyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen 2008 doğumlu Efe Konuşkan'ın ailesiyle anlaşan Fenerbahçe, Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi.NTV’nin Sports Digitale'den aktarığına göre Bucaspor Futbol Akademi Direktörü Engin Dursun, "Efe Konuşkan’ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230622/galler-macinda-arda-gulerin-golune-sevinemeyen-cocuk-saskina-dondum-sevincimi-icime-attim-1072742015.html

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arda güler, fenerbahçe, futbol, izmir