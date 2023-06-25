https://sputniknews.com.tr/20230625/erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1072851494.html
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'daki son gelişmeler, Türkiye'nin F-16 talebi ve İsveç'in... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T18:18+0300
2023-06-25T18:18+0300
2023-06-25T18:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.Rusya'daki gerilimin sona ermesinin, Ukrayna sahasında 'geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı' belirtilen görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e, Rusya'daki gelişmelerin, 'Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı' olması temennisi iletildi.İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak 'PYD destekçikeri serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı' ifade edildi.Görüşmede, F-35 bağlamında 'yaşanan haksızlıkların', Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen 'NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği' vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-ve-erdogan-telefonda-gorustu-turkiye--rus-liderliginin-adimlarina-tam-destek-veriyor-1072818579.html
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recep tayyip erdoğan, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg
recep tayyip erdoğan, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
18:18 25.06.2023 (güncellendi: 18:36 25.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'daki son gelişmeler, Türkiye'nin F-16 talebi ve İsveç'in üyeliği masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Rusya'daki gerilimin sona ermesinin, Ukrayna sahasında 'geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı' belirtilen görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e, Rusya'daki gelişmelerin, 'Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı' olması temennisi iletildi.
İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak 'PYD destekçikeri serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı' ifade edildi.
Görüşmede, F-35 bağlamında 'yaşanan haksızlıkların', Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen 'NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği' vurgulandı.