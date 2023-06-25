https://sputniknews.com.tr/20230625/erdogan-acikladi-lgsye-giren-depremzede-ogrencilere-ek-kontenjan-1072840925.html

Erdoğan açıkladı: LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan

Erdoğan açıkladı: LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat'ta Adıyaman, Hatay, K.Maraş, Malatya ile Nurdağı ve İslahiye'de kayıtlı 8. sınıf öğrencileri için sınavlı okullarda her şubeye 2... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T12:21+0300

2023-06-25T12:21+0300

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yaşam

lgs

recep tayyip erdoğan

deprem

kontenjan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada alınan yeni kararı paylaştı:"Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız."

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