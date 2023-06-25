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https://sputniknews.com.tr/20230625/erdogan-acikladi-lgsye-giren-depremzede-ogrencilere-ek-kontenjan-1072840925.html
Erdoğan açıkladı: LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan
Erdoğan açıkladı: LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat'ta Adıyaman, Hatay, K.Maraş, Malatya ile Nurdağı ve İslahiye'de kayıtlı 8. sınıf öğrencileri için sınavlı okullarda her şubeye 2... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
lgs
recep tayyip erdoğan
deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada alınan yeni kararı paylaştı:"Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız."
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Erdoğan açıkladı: LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan

12:21 25.06.2023 (güncellendi: 12:24 25.06.2023)
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat'ta Adıyaman, Hatay, K.Maraş, Malatya ile Nurdağı ve İslahiye'de kayıtlı 8. sınıf öğrencileri için sınavlı okullarda her şubeye 2 ek kontenjan ayrılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada alınan yeni kararı paylaştı:
"Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız."
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