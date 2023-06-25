https://sputniknews.com.tr/20230625/batinin-rusyaya-dair-baskisina-direnen-hindistan-ile-misirdan-stratejik-ortaklik-icin-bildiri-1072854402.html

Batı'nın Rusya'ya dair baskısına direnen Hindistan ile Mısır'dan stratejik ortaklık için bildiri

Batı'nın Rusya'ya dair baskısına direnen Hindistan ile Mısır'dan stratejik ortaklık için bildiri

Mısır'a kendi deyimiyle 'tarihi ziyaret' gerçekleştiren Hindistan Başbakanı'nın Kahire'de Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşmesi vesilesiyle iki lider 'ilişkileri... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T23:01+0300

2023-06-25T23:01+0300

2023-06-25T23:23+0300

dünya

hindistan

mısır

abdülffetah sisi

abdülfettah es sisi

narendra modi

rusya

abd

ukrayna

ukrayna krizi

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ABD ile Rusya arasında denge gütmeye çalışan ve Washington'ın yaptırım sopasına rağmen Moskova ile ilişkileri geliştiren ülkelerden Hindistan ile Mısır, stratejik ilişkileri ilerletiyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'in üyesi Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, BRICS'e üyelik başvurusunda bulunan Mısır'ı ilk kez ziyaret etti. ABD'de Başkan Joe Biden dahil temaslarının ardından Mısır'a geçen Modi, 20 yılı aşkın süredir Kahire'ye devlet ziyareti yapan ilk Hindistan Başbakanı unvanını aldı.Modi'nin Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'yle görüşmesi vesilesiyle iki lider 'ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltmek için ortak bildiri' imzaladı. Stratejik ortaklık ilk olarak Sisi'nin ocaktaki Yeni Delhi ziyaretinde duyurulmuştu. Modi'ye Nil NişanıSisi, Modi'ye Mısır'ın en yüksek nişanı olan Nil Nişanı'nı takdim etti. Modi de Sisi'yi eylül ayında Hindistan'ın ev sahipliği yapacağı G20 zirvesine davet etti. Hindistan'ın Mısır'a yatırımları daha ileri noktalara taşınacakİki lider, ilişkileri güçlendirmeye karşılıklı bağlılıklarını teyit etti. Bu, üst düzey ziyaretleri artırmayı, başkentler arasında doğrudan uçuşları kolaylaştırmayı ve Mısır'da Hindistan'ın yatırımlarının geliştirilmesini içeriyor.Dünyanın nüfusu en kalabalık ülkesi olan Hindistan'ın, 105 milyonluk nüfusuyla Arap dünyasının en büyük nüfusuna sahip olan ve ekonomik krizin pençesinde bulunan Mısır'daki yatırımlarını artırma konusunda anlaşıldı.Hindistan, yenilenebilir enerji başta olmak üzere Mısır'daki yatırımlarını hızlandırırken, iki ülkenin ticaret hacminin milyarlarca dolar artırılması yönünde söz verildi.Ticaret hacmini 12 milyar dolara çıkarma hedefiMısır Merkez Bankası'nın verilerine göre Hindistan, geçen yıl 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacmiyle şimdiden Mısır'ın 7. en büyük ticaret ortağı. İki ülkenin ticaret hacmini 5 yıl içinde yıllık 12 milyar dolara çıkarmak için harekete geçtiğini söyleyen Modi, Kahire temaslarını tamamlayıp Yeni Delhi'ye dönerken "Mısır ziyaretim tarihi bir ziyaretti. Hindistan-Mısır ilişkilerine yeni bir canlılık katacak ve uluslarımızın insanlarına fayda sağlayacak” diye tweet attı.Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin bir kısmının Hindistan'a tahsisiİki lider, ocak ayında Hindistan'ın Mısır'da halihazırda 3.15 milyar doları aşan yatırımlarını artırma konusunda anlaşmıştı. Gündemdeki projeler arasında Mısır'ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin bir kısmının Hindistan sanayi için potansiyel arazi olarak tesis edilmesi, Hindistan'ın ACME şirketinin 12 milyar dolarlık yeşil hidrojen tesisi inşaat etmesi var.Karşılıklı ne alıp satıyorlar?Ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz, tuz, pamuk, inorganik kimyasallar ve yağlı tohumlar dahil Mısır ürünlerinin ilk 5 ithalatçısından biri olan Hindistan'ın Mısır'a yaptığı başlıca ihracatlar arasında pamuk ipliği, kahve, otlar, tütün, mercimek, araç parçaları, gemiler, tekneler ve elektrikli makineler yer alıyor.Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna harekatının başlamasına koşut, küresel tahıl fiyatları yükselirken, Hindistan'ın rezervlerini korumak ve enflasyonu dizginlemek için buğday ihracatını yasaklayan Modi, dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'a istisna tanımıştı.Mısır, yabancı yatırımcıları çeşitlendirme ihtiyacında Para biriminin bir yıl içinde değerinin yarısını kaybettiği uzun süreli bir ekonomik kriz içindeki Mısır, son aylarda aralarında Körfez ülkeleri ve Çin'in de bulunduğu yabancı yatırımcıları çeşitlendirmek için harekete geçti.Bağlantısızlar Hareketi'ne uzanan sıkı bağlarMısır ile Hindistan, Soğuk Savaş'ın zirvesinde alternatif bir yol arayan Bağlantısızlar Hareketi'nin kurulmasında kilit rol oynadıkları 1950'lere dek uzanan derin bağları paylaşıyor.2014 yılında ülkelerinde iktidara gelen Sisi ile Modi, son yıllarda daha yakın ilişkiler geliştirdikleri gibi son 16 aydır Batı'nın Rusya'nın Ukrayna harekatının kınanması için artırdığı baskılara da direndi. Hem Mısır hem de Hindistan'ın Kremlin ile onlarca yıla dayanan bağları var.Küresel jeopolitik değişim döneminin anahtar ülkeleriHindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, eylüldeki Kahire ziyaretinde şu vurguyu yapmıştı:

hindistan

mısır

rusya

ukrayna

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hindistan, mısır, abdülffetah sisi, abdülfettah es sisi, narendra modi, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, brics