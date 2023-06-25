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https://sputniknews.com.tr/20230625/bakanlik-uyardi-akvaryum-baliklarini-gollere-birakmayin-1072832200.html
Tarım ve Orman Bakanlığı: Akvaryum balıklarını göllere bırakmayın
Tarım ve Orman Bakanlığı: Akvaryum balıklarını göllere bırakmayın
Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve göllerdeki istilacı türlerin yayılma hızının artığını belirterek, “Akvaryum balıklarını göl-gölet ve deniz ortamına... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T07:54+0300
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yaşam
akvaryum
balık
istila
göl
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve bilinçsiz şekilde sucul ortamlara bırakılan türler gibi faktörlerin, istilacı türlerin yayılma hızını artırdığı uyarısı yaptı:"Günümüzde bu eşsiz biyolojik çeşitlilik ciddi tehditler altında. Bu tehditlerin başında istilacı türler geliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar istilacı türlerin son 50 yılda dünya ekonomisini yaklaşık 1.5 trilyon dolar zarara uğrattığını ve bu zararın her yıl katlanarak arttığını ortaya koyuyor. Şimdiye kadar denizlerimizde 100 civarında, Akdeniz’de toplamda 1000 civarında istilacı tür kaydedilmiş durumda. İç sularımızda da başta en tehlikeli ve en çok zarar veren istilacı, sivrisinek balığı, zebra midyesi, İsrail sazanı, güneşbalığı, gümüşbalığı, çakılbalığı ve bazı Akvaryum Balığı türleri olmak üzere yaklaşık 30 yabancı ve istilacı tür kaydedildi. Bakanlık olarak denizlerimizde başta balonbalığı ve aslanbalığı olmak üzere istilacı balık türleri ile mücadele ediyoruz. Destekleme ile avlanan her bir dişi balonbalığı sayesinde, yaklaşık 5 milyon adet yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi. Ancak, Süveyş Kanalı, balast suları, iklim değişikliği ve bilinçsiz şekilde sucul ortamlara bırakılan türler gibi faktörler, istilacı türlerin yayılma hızını artırıyor. Vatandaşların özellikle hobi amaçlı evlerindeki akvaryumlarda baktıkları akvaryum balıklarını bakmaktan vazgeçtikleri durumlarda iç sularımıza (Göl ve göletler) ve deniz ortamına bırakmamaları veya bir su kaynağındaki su canlısını başka bir su kaynağına taşımamaları büyük önem taşıyor.”
https://sputniknews.com.tr/20230608/turkiyeyi-cevreleyen-denizlerdeki-105-istilaci-tur-ekosistemi-tehdit-ediyor-1072198172.html
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akvaryum, balık, istila, göl
akvaryum, balık, istila, göl

Tarım ve Orman Bakanlığı: Akvaryum balıklarını göllere bırakmayın

07:54 25.06.2023 (güncellendi: 08:27 25.06.2023)
© AAAkvaryum balığı
Akvaryum balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve göllerdeki istilacı türlerin yayılma hızının artığını belirterek, “Akvaryum balıklarını göl-gölet ve deniz ortamına bırakmayın” uyarısında bulundu. Türkiye’de 130 istilacı tür tespit edildi.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve bilinçsiz şekilde sucul ortamlara bırakılan türler gibi faktörlerin, istilacı türlerin yayılma hızını artırdığı uyarısı yaptı:
"Günümüzde bu eşsiz biyolojik çeşitlilik ciddi tehditler altında. Bu tehditlerin başında istilacı türler geliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar istilacı türlerin son 50 yılda dünya ekonomisini yaklaşık 1.5 trilyon dolar zarara uğrattığını ve bu zararın her yıl katlanarak arttığını ortaya koyuyor.
Şimdiye kadar denizlerimizde 100 civarında, Akdeniz’de toplamda 1000 civarında istilacı tür kaydedilmiş durumda. İç sularımızda da başta en tehlikeli ve en çok zarar veren istilacı, sivrisinek balığı, zebra midyesi, İsrail sazanı, güneşbalığı, gümüşbalığı, çakılbalığı ve bazı Akvaryum Balığı türleri olmak üzere yaklaşık 30 yabancı ve istilacı tür kaydedildi.
Bakanlık olarak denizlerimizde başta balonbalığı ve aslanbalığı olmak üzere istilacı balık türleri ile mücadele ediyoruz. Destekleme ile avlanan her bir dişi balonbalığı sayesinde, yaklaşık 5 milyon adet yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.
Ancak, Süveyş Kanalı, balast suları, iklim değişikliği ve bilinçsiz şekilde sucul ortamlara bırakılan türler gibi faktörler, istilacı türlerin yayılma hızını artırıyor.
Vatandaşların özellikle hobi amaçlı evlerindeki akvaryumlarda baktıkları akvaryum balıklarını bakmaktan vazgeçtikleri durumlarda iç sularımıza (Göl ve göletler) ve deniz ortamına bırakmamaları veya bir su kaynağındaki su canlısını başka bir su kaynağına taşımamaları büyük önem taşıyor.”
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Denizel İstilacı Yabancı Türlerle Mücadele Projesi Müdürü ve Çevre Mühendisi Mehmet Gölge, Türkiye'yi çevreleyen denizlerde tespit edilen yabancı türlerden 105'inin istilacı karakterde olduğunu, iklim değişikliğinin etkileriyle ekosistemi tehdit eden bu türlerin sayılarının ve yayılma hızlarının artacağını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
YAŞAM
Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki 105 istilacı tür ekosistemi tehdit ediyor
8 Haziran , 20:18
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