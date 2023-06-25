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https://sputniknews.com.tr/20230625/bakan-yumaklidan-tuketici-sagliginin-korunmasina-yonelik-kontrollerle-ilgili-aciklama-1072829878.html
Bakan Yumaklı'dan tüketici sağlığının korunmasına yönelik kontrollerle ilgili açıklama
Bakan Yumaklı'dan tüketici sağlığının korunmasına yönelik kontrollerle ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleriyle ilgili yayınlanan bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bugüne kadar nasıl... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T04:21+0300
2023-06-25T04:21+0300
lahmacun
lahmacun
türkiye
ibrahim yumaklı
denetim
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İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada ormanların yüzde 60'ının birinci ve ikinci derece yangın riski taşıdığını, bu konuda farkındalık oluşturmak için kentte önemli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek vatandaşların kendilerine gösterilen alanların dışında piknik gibi etkinlikler yapmamasını istedi.Gıda denetimleriyle ilgili yayınlanan bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlamalara neden olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, her yıl yaklaşık 2 milyon gıda denetimi yapıldığını, ekiplerin planlamalar ve kendilerine gelen ihbarlar kapsamında sahada tüm unsurları dikkate alarak denetim yaptığını aktardı.Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:'Kesinlikle söz konusu değil'Konuşmasında lahmacun üzerinden denetim örneği veren Yumaklı, şunları kaydetti:Yumaklı, Türkiye'nin gıda güvenliğinin emanet edildiği bir bakanlığın bu şekilde gündem olmasının çok hoş olmadığını, vatandaşların kafasında hiçbir şekilde şüphe oluşmaması gerektiğini de belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz her zaman buradayız. Bu tür kötü kullanımlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Zerre kadar da tahammülümüz ve bununla ilgili herhangi bir hoşgörümüz olamaz" ifadelerini kullandı.
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lahmacun, lahmacun, ibrahim yumaklı, denetim
lahmacun, lahmacun, ibrahim yumaklı, denetim

Bakan Yumaklı'dan tüketici sağlığının korunmasına yönelik kontrollerle ilgili açıklama

04:21 25.06.2023
© ALİ GÖZETEN - CEREN ATMACA ÖZDEN-AW922012 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© ALİ GÖZETEN - CEREN ATMACA ÖZDEN-AW922012
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleriyle ilgili yayınlanan bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bugüne kadar nasıl yapılıyorsa, ne denetimi yapılıyorsa yine aynısı yapılacak. Genele şamil olması mümkün değil ama elbette orada bir yanlış anlama oluşmuş" dedi.
İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada ormanların yüzde 60'ının birinci ve ikinci derece yangın riski taşıdığını, bu konuda farkındalık oluşturmak için kentte önemli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek vatandaşların kendilerine gösterilen alanların dışında piknik gibi etkinlikler yapmamasını istedi.
Gıda denetimleriyle ilgili yayınlanan bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlamalara neden olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, her yıl yaklaşık 2 milyon gıda denetimi yapıldığını, ekiplerin planlamalar ve kendilerine gelen ihbarlar kapsamında sahada tüm unsurları dikkate alarak denetim yaptığını aktardı.
Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:
"Bu konuyla alakalı bir iç talimatın kamuoyu tarafından yanlış anlaşılması var. Bunu haklı görüyorum açıkçası. Bizim bu konuda daha dikkatli olmamız gerekir. Bu tamamen bir iç uygulamanın, iç talimatın yayınlanmasıydı. Arkadaşlarımıza da talimatı verdik. İç talimatları yenileyecekler. Kamuoyunun da bu hassasiyetini böylece gidermiş olacağız.
Bugüne kadar nasıl yapılıyorsa, ne denetimi yapılıyorsa yine aynısı yapılacak. Genele şamil olması mümkün değil ama elbette orada bir yanlış anlama oluşmuş. Denetimin içeriğinde ve niteliğinde bir değişim olmasının imkanı yok, söz konusu bile değil. Türkiye'nin bütün gıda güvenliği, gıda güvencesi üzerinde olan bir bakanlığın bir ürünle anılarak o ürün üzerinden tanımlanmasını düşünemiyorum."

'Kesinlikle söz konusu değil'

Konuşmasında lahmacun üzerinden denetim örneği veren Yumaklı, şunları kaydetti:
"Artık lahmacunun içerisinde her şey olacak mı? Kesinlikle söz konusu değil. Eğer siz bir lahmacun yiyecekseniz onun içerisinde olması gereken neyse onun malzemesini benim arkadaşlarım aynı şekilde kontrol edecekler ve denetleyecekler. Bu zamana kadar ne yapıldıysa, ne olması gerekiyorsa, neye izin verilmesi gerekiyorsa aynı şekilde devam edecek. Bunun dışında bir ürünün içerisindeki malzemelerin 'Artık istediğiniz gibi bunu yapabilirsiniz' şeklinde izin verilmesi veya buna izin verecek bir talimatın yayınlanması söz konusu bile değil."
Yumaklı, Türkiye'nin gıda güvenliğinin emanet edildiği bir bakanlığın bu şekilde gündem olmasının çok hoş olmadığını, vatandaşların kafasında hiçbir şekilde şüphe oluşmaması gerektiğini de belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz her zaman buradayız. Bu tür kötü kullanımlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Zerre kadar da tahammülümüz ve bununla ilgili herhangi bir hoşgörümüz olamaz" ifadelerini kullandı.
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