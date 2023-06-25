https://sputniknews.com.tr/20230625/bakan-yumaklidan-tuketici-sagliginin-korunmasina-yonelik-kontrollerle-ilgili-aciklama-1072829878.html

Bakan Yumaklı'dan tüketici sağlığının korunmasına yönelik kontrollerle ilgili açıklama

Bakan Yumaklı'dan tüketici sağlığının korunmasına yönelik kontrollerle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleriyle ilgili yayınlanan bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bugüne kadar nasıl... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T04:21+0300

2023-06-25T04:21+0300

2023-06-25T04:21+0300

lahmacun

lahmacun

türkiye

ibrahim yumaklı

denetim

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İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada ormanların yüzde 60'ının birinci ve ikinci derece yangın riski taşıdığını, bu konuda farkındalık oluşturmak için kentte önemli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek vatandaşların kendilerine gösterilen alanların dışında piknik gibi etkinlikler yapmamasını istedi.Gıda denetimleriyle ilgili yayınlanan bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlamalara neden olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, her yıl yaklaşık 2 milyon gıda denetimi yapıldığını, ekiplerin planlamalar ve kendilerine gelen ihbarlar kapsamında sahada tüm unsurları dikkate alarak denetim yaptığını aktardı.Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:'Kesinlikle söz konusu değil'Konuşmasında lahmacun üzerinden denetim örneği veren Yumaklı, şunları kaydetti:Yumaklı, Türkiye'nin gıda güvenliğinin emanet edildiği bir bakanlığın bu şekilde gündem olmasının çok hoş olmadığını, vatandaşların kafasında hiçbir şekilde şüphe oluşmaması gerektiğini de belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz her zaman buradayız. Bu tür kötü kullanımlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Zerre kadar da tahammülümüz ve bununla ilgili herhangi bir hoşgörümüz olamaz" ifadelerini kullandı.

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lahmacun, lahmacun, ibrahim yumaklı, denetim