Bakan Uraloğlu: Ulaşımda zirveye uçuyoruz, rekordan rekora koşuyoruz

"Antalya Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu uçak seferlerine de yansıdı. Bu havalimanında 24 Haziran Cumartesi günü iç hatta 149, dış hatta 988 olmak üzere 1137 uçak trafiğine hizmet verildi. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 22 bin 181, dış hatta 173 bin 686 olmak üzere 195 bin 867 oldu. Geçen yılın en yüksek rakamı olan 1094 sayısı geçilerek bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. 23 Nisan 2023'te İstanbul Havalimanı'nda elde edilen en yüksek rakam olan 244 bin 709 kişilik yolcu sayısı geçilerek, 245 bin 984 yolcuyla bu yılın en yüksek rakamına ulaşılmış oldu. Yüksek hızlı tren hatlarında da artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek seferler konuldu, kapasite artışına gidildi. 24 Haziran'a ilişkin verilere göre, YHT hatlarında 108 bin 339, ana hatlarda 43 bin 240, bölgesel trenlerde 90 bin 902 olmak üzere 242 bin 481 yolcu taşındı."