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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten AKPM’ye '15 Temmuz' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten AKPM’ye '15 Temmuz' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye’nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM’de... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T19:18+0300
2023-06-25T19:18+0300
politika
ömer çelik
akp
ak parti
akpm
15 temmuz
tepki
15 temmuz darbe girişimi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasına tepki gösterdi. Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir" diyen Çelik, şöyle devam etti:
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ömer çelik, akp, ak parti, akpm, 15 temmuz, tepki, 15 temmuz darbe girişimi
ömer çelik, akp, ak parti, akpm, 15 temmuz, tepki, 15 temmuz darbe girişimi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten AKPM’ye '15 Temmuz' tepkisi

19:18 25.06.2023
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye’nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM’de onaylanmasını kınıyoruz” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasına tepki gösterdi.
Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye’nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM’de onaylanmasını kınıyoruz. İnsan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir. FETÖ tezlerini sıralayan bu raporda Türkiye’ye yönelik ifade edilen suçlamaların hepsini reddediyoruz. Raporda bahsedilen şekilde ortada 'Gülen hareketi' diye sosyal bir yapı yoktur; bilakis eli kanlı bu yapının adı Fetullahçı Terör Örgütü’dür. Fetullahçı Terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Cumhurbaşkanımızı, Meclisimizi, seçilmiş hükümeti ve demokrasimizi hedef alan, karanlık ve aşağılık ilişkileriyle bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü 15 Temmuz gecesi onlarca vatandaşımızı katletmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başlamıştır."
"Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir" diyen Çelik, şöyle devam etti:
“Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM’nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır. Milletvekilimiz Sn. Zeynep Yıldız yaptığı konuşmada, söz konusu raporun ne kadar dayanaksız ve gerçeklerden uzak olduğunu ortaya koyarak, ülkemizin meşru tezlerini ve pozisyonunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu raporu hazırlayan ve onaylayanların açıklamalarında Sn. Zeynep Yıldız’ı hedef almaları da insan hakları ve demokrasi konusunda pusulayı şaşırdıklarını göstermektedir. Demokrasimizi, başta FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı koruyacağız. Bu noktada mücadelemiz kararlılıkla sürecek; başta darbeciler olmak üzere demokrasi düşmanı olan bu örgütlerin mensupları hiçbir şekilde kendilerini güvende hissedemeyecektir."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
POLİTİKA
İletişim Başkanı Altun: Yalan haberler üzerinden Türkiye'de darbeler yapılmıştır
22 Haziran , 16:12
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