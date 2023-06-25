https://sputniknews.com.tr/20230625/ahirkapi-aciklarinda-suruklenen-tekne-kurtarildi-1072830871.html

Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T04:59+0300

2023-06-25T04:59+0300

2023-06-25T04:59+0300

türkiye

kıyı emniyeti genel müdürlüğü

ahırkapı

tekne

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ahırkapı açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

türkiye

ahırkapı

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kıyı emniyeti genel müdürlüğü, ahırkapı, tekne