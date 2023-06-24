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Van Gölü'nde eski dönemlere ait boru sistemi bulundu
Van Gölü'nde eski dönemlere ait boru sistemi bulundu
Van'da eğitim dağılışı yapan polisler topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T01:45+0300
2023-06-24T01:45+0300
türkiye
van
van emniyet müdürlüğü
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Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kurbağa adamlar, Van Gölü'nde eğitim dalışı sırasında eski dönemlere ait topraktan yapılmış boru sistemi buldu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının gölde eğitim dalışı gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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van, van emniyet müdürlüğü
van, van emniyet müdürlüğü

Van Gölü'nde eski dönemlere ait boru sistemi bulundu

01:45 24.06.2023
© İHA / AHMET KAVAK-Van Gölü'ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu.
Van Gölü'ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© İHA / AHMET KAVAK-
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Van'da eğitim dağılışı yapan polisler topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu
Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kurbağa adamlar, Van Gölü'nde eğitim dalışı sırasında eski dönemlere ait topraktan yapılmış boru sistemi buldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının gölde eğitim dalışı gerçekleştirdiği belirtildi.
© İHA / AHMET KAVAK-Van Gölü'ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu.
Van Gölü'ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
Van Gölü'ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu.
© İHA / AHMET KAVAK-
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dalış sırasında eski zamanlarda su veya sıvı geçişini sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen, 'su küngü' olarak tabir edilen, 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili yetkili makamlara bilgi verilerek ilimizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanmıştır."
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