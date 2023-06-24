Van Gölü'nde eski dönemlere ait boru sistemi bulundu

"Dalış sırasında eski zamanlarda su veya sıvı geçişini sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen, 'su küngü' olarak tabir edilen, 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit edilmiştir.