https://sputniknews.com.tr/20230624/rusya-savunma-bakanligi-wagner-savascilarina-seslendi-1072812641.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına seslendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına seslendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına isyana katılmama ve çağrısı yaptı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T09:30+0300
2023-06-24T09:30+0300
2023-06-24T10:49+0300
dünya
wagner grubu
rusya
rusya savunma bakanlığı
vladimir putin
yevgeniy prigojin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner saldırı birliklerine seslenerek, Yevgeniy Prigojin'in suç macerasına katılmamalarını istedi. Açıklamada, "Wagner saldırı birliklerinin savaşçılarına sesleniyoruz. Sizleri kandırma yoluyla Prigojin'in suç macerasına ve silahlı bir isyana çekiyorlar. Çeşitli birliklerden birçok arkadaşınız hatalarını anlayarak kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli bir şekilde geri dönebilmek için yardım istedi. Başvuran tüm savaşçılara ve komutanlara tarafımızdan her türlü yardım sağlanıyor" denildi.Wagner savaşçılarından sağduyulu davranmaları ve Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle mümkün olan en kısa sürede iletişime geçmeleri istenerek, “Hepinizin güvenliğini garanti ediyoruz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-birazdan-aciklama-yapacak-1072812043.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wagner grubu, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, yevgeniy prigojin
wagner grubu, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, yevgeniy prigojin
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına seslendi
09:30 24.06.2023 (güncellendi: 10:49 24.06.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına isyana katılmama ve çağrısı yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner saldırı birliklerine seslenerek, Yevgeniy Prigojin'in suç macerasına katılmamalarını istedi. Açıklamada, "Wagner saldırı birliklerinin savaşçılarına sesleniyoruz. Sizleri kandırma yoluyla Prigojin'in suç macerasına ve silahlı bir isyana çekiyorlar. Çeşitli birliklerden birçok arkadaşınız hatalarını anlayarak kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli bir şekilde geri dönebilmek için yardım istedi. Başvuran tüm savaşçılara ve komutanlara tarafımızdan her türlü yardım sağlanıyor" denildi.
Wagner savaşçılarından sağduyulu davranmaları ve Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle mümkün olan en kısa sürede iletişime geçmeleri istenerek, “Hepinizin güvenliğini garanti ediyoruz" denildi.