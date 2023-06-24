https://sputniknews.com.tr/20230624/rusya-savunma-bakanligi-wagner-savascilarina-seslendi-1072812641.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına seslendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına seslendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına isyana katılmama ve çağrısı yaptı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T09:30+0300

2023-06-24T09:30+0300

2023-06-24T10:49+0300

dünya

wagner grubu

rusya

rusya savunma bakanlığı

vladimir putin

yevgeniy prigojin

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Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner saldırı birliklerine seslenerek, Yevgeniy Prigojin'in suç macerasına katılmamalarını istedi. Açıklamada, "Wagner saldırı birliklerinin savaşçılarına sesleniyoruz. Sizleri kandırma yoluyla Prigojin'in suç macerasına ve silahlı bir isyana çekiyorlar. Çeşitli birliklerden birçok arkadaşınız hatalarını anlayarak kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli bir şekilde geri dönebilmek için yardım istedi. Başvuran tüm savaşçılara ve komutanlara tarafımızdan her türlü yardım sağlanıyor" denildi.Wagner savaşçılarından sağduyulu davranmaları ve Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle mümkün olan en kısa sürede iletişime geçmeleri istenerek, “Hepinizin güvenliğini garanti ediyoruz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-birazdan-aciklama-yapacak-1072812043.html

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wagner grubu, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, yevgeniy prigojin