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https://sputniknews.com.tr/20230624/rusya-dis-istihbarat-servisi-direktoru-nariskin-ic-savasi-atesleme-girisimi-basarisiz-oldu-1072818932.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin: İç savaşı ateşleme girişimi başarısız oldu
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin: İç savaşı ateşleme girişimi başarısız oldu
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, toplumu sarsma ve bir iç savaş başlatma girişiminin başarısız olduğunu belirtti. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T16:04+0300
2023-06-24T16:04+0300
dünya
sergey narışkin
suç
ihanet
rusya
rusya dış istihbarat servisi (svr)
iç savaş
wagner grubu
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin yaptığı açıklamada, Rus toplumunu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğunu söyledi.Narışkin, "Şu an itibariyle toplumu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğu açık. Rus halkı sivil olgunluk, gerçeği yalanlardan ayırt etme kabiliyetini gösterdi” dedi.Narışkin, savaşan bir ordunun arkasından silahlı isyana teşebbüsün bir ihanet ve hiç bir gerekçeyle mazur gösterilemeyecek en korkunç suç olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-ve-erdogan-telefonda-gorustu-turkiye--rus-liderliginin-adimlarina-tam-destek-veriyor-1072818579.html
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sergey narışkin, suç, ihanet, rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), iç savaş, wagner grubu
sergey narışkin, suç, ihanet, rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), iç savaş, wagner grubu

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin: İç savaşı ateşleme girişimi başarısız oldu

16:04 24.06.2023
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, toplumu sarsma ve bir iç savaş başlatma girişiminin başarısız olduğunu belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin yaptığı açıklamada, Rus toplumunu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğunu söyledi.
Narışkin, "Şu an itibariyle toplumu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğu açık. Rus halkı sivil olgunluk, gerçeği yalanlardan ayırt etme kabiliyetini gösterdi” dedi.
Narışkin, savaşan bir ordunun arkasından silahlı isyana teşebbüsün bir ihanet ve hiç bir gerekçeyle mazur gösterilemeyecek en korkunç suç olduğunu vurguladı.
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