https://sputniknews.com.tr/20230624/rusya-dis-istihbarat-servisi-direktoru-nariskin-ic-savasi-atesleme-girisimi-basarisiz-oldu-1072818932.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin: İç savaşı ateşleme girişimi başarısız oldu

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin: İç savaşı ateşleme girişimi başarısız oldu

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, toplumu sarsma ve bir iç savaş başlatma girişiminin başarısız olduğunu belirtti. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T16:04+0300

2023-06-24T16:04+0300

2023-06-24T16:04+0300

dünya

sergey narışkin

suç

ihanet

rusya

rusya dış istihbarat servisi (svr)

iç savaş

wagner grubu

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin yaptığı açıklamada, Rus toplumunu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğunu söyledi.Narışkin, "Şu an itibariyle toplumu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğu açık. Rus halkı sivil olgunluk, gerçeği yalanlardan ayırt etme kabiliyetini gösterdi” dedi.Narışkin, savaşan bir ordunun arkasından silahlı isyana teşebbüsün bir ihanet ve hiç bir gerekçeyle mazur gösterilemeyecek en korkunç suç olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-ve-erdogan-telefonda-gorustu-turkiye--rus-liderliginin-adimlarina-tam-destek-veriyor-1072818579.html

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sergey narışkin, suç, ihanet, rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), iç savaş, wagner grubu