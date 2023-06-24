https://sputniknews.com.tr/20230624/rus-lider-putinin-eski-roportaji-gundemde-affedilmeyen-nedir-sorusuna-ihanet-cevabini-vermisti-1072817991.html
Rus lider Putin’in eski röportajı gündemde: 'Affedilmeyen nedir' sorusuna 'İhanet' cevabını vermişti
Rus lider Putin’in eski röportajı gündemde: 'Affedilmeyen nedir' sorusuna 'İhanet' cevabını vermişti
Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T14:45+0300
2023-06-24T14:45+0300
2023-06-24T14:45+0300
rusya
vladimir putin
dünya
röportaj
wagner grubu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği röportajlarda, esprili bir dille, kendisi ile tartışmaya girmemesinin karşı taraf için daha iyi olacağını söyleyerek ihaneti bağışlayamayacağından bahsetmesi; Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası tekrar gündeme geldi. Daha önce Rus Lider Putin'in Rus gazeteci Andrey Kondraşov’un ‘Putin’ isimli belgesel filmi için verdiği röportajda, kendisi ile tartışmaya girmemenin karşı taraf için daha iyi olacağını söyleyerek, “Bunun yapılmaması (karşı taraf için) daha iyi olur elbette” demişti.Rus lider röportajda, kendisi ile tartışmaya girmenin tehlikeli olup olmadığı sorusunaysa, “Hayır (tehlikeli değil)” yanıtını vererek kendisi ile tartışmaya girmemenin daha iyi olacağını söylerken ciddi olmadığını ekledi.'Affedilmeyen nedir' sorusuna 'İhanet' cevabıDiğer taraftan Putin başka bir soru üzerine de, affedebildiğini fakat bağışlamayacağı şeyler de olduğunu belirtiyor. Sözgelimi ihaneti asla bağışlayamayacağını söyleyen Putin, insanları köşeye sıkıştırmamak gerektiğini belirtip buna örnek olarak bir fareyle ilgili anısını anlatıyor:
https://sputniknews.com.tr/20230624/canli--duma-baskani-volodin-wagner-savascilari-tek-dogru-olani-yapmali-halkiyla-birlikte-olmali-1072813333.html
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rusya, vladimir putin, röportaj, wagner grubu
rusya, vladimir putin, röportaj, wagner grubu
Rus lider Putin’in eski röportajı gündemde: 'Affedilmeyen nedir' sorusuna 'İhanet' cevabını vermişti
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Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği röportajlarda, esprili bir dille, kendisi ile tartışmaya girmemesinin karşı taraf için daha iyi olacağını söyleyerek ihaneti bağışlayamayacağından bahsetmesi; Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası tekrar gündeme geldi.
Daha önce Rus Lider Putin'in Rus gazeteci Andrey Kondraşov’un ‘Putin’ isimli belgesel filmi için verdiği röportajda, kendisi ile tartışmaya girmemenin karşı taraf için daha iyi olacağını söyleyerek, “Bunun yapılmaması (karşı taraf için) daha iyi olur elbette” demişti.
Rus lider röportajda, kendisi ile tartışmaya girmenin tehlikeli olup olmadığı sorusunaysa, “Hayır (tehlikeli değil)” yanıtını vererek kendisi ile tartışmaya girmemenin daha iyi olacağını söylerken ciddi olmadığını ekledi.
'Affedilmeyen nedir' sorusuna 'İhanet' cevabı
Diğer taraftan Putin başka bir soru üzerine de, affedebildiğini fakat bağışlamayacağı şeyler de olduğunu belirtiyor. Sözgelimi ihaneti asla bağışlayamayacağını söyleyen Putin, insanları köşeye sıkıştırmamak gerektiğini belirtip buna örnek olarak bir fareyle ilgili anısını anlatıyor:
“Merdivenlerden aşağı iniyordum, o sırada bir fare gördüm, onu kovalamaya başladım. Köşeye sıkışana kadar peşinden gittim. Sonra fare bana doğru dönüp peşimden gelmeye başladı. Bir merdivenden diğerine atlıyordu, yapmak istediği kafama sıçramaya çalışmaktı.”