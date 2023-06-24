https://sputniknews.com.tr/20230624/rus-lider-putinin-eski-roportaji-gundemde-affedilmeyen-nedir-sorusuna-ihanet-cevabini-vermisti-1072817991.html

Rus lider Putin’in eski röportajı gündemde: 'Affedilmeyen nedir' sorusuna 'İhanet' cevabını vermişti

Rus lider Putin’in eski röportajı gündemde: 'Affedilmeyen nedir' sorusuna 'İhanet' cevabını vermişti

Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T14:45+0300

2023-06-24T14:45+0300

2023-06-24T14:45+0300

rusya

vladimir putin

dünya

röportaj

wagner grubu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği röportajlarda, esprili bir dille, kendisi ile tartışmaya girmemesinin karşı taraf için daha iyi olacağını söyleyerek ihaneti bağışlayamayacağından bahsetmesi; Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası tekrar gündeme geldi. Daha önce Rus Lider Putin'in Rus gazeteci Andrey Kondraşov’un ‘Putin’ isimli belgesel filmi için verdiği röportajda, kendisi ile tartışmaya girmemenin karşı taraf için daha iyi olacağını söyleyerek, “Bunun yapılmaması (karşı taraf için) daha iyi olur elbette” demişti.Rus lider röportajda, kendisi ile tartışmaya girmenin tehlikeli olup olmadığı sorusunaysa, “Hayır (tehlikeli değil)” yanıtını vererek kendisi ile tartışmaya girmemenin daha iyi olacağını söylerken ciddi olmadığını ekledi.'Affedilmeyen nedir' sorusuna 'İhanet' cevabıDiğer taraftan Putin başka bir soru üzerine de, affedebildiğini fakat bağışlamayacağı şeyler de olduğunu belirtiyor. Sözgelimi ihaneti asla bağışlayamayacağını söyleyen Putin, insanları köşeye sıkıştırmamak gerektiğini belirtip buna örnek olarak bir fareyle ilgili anısını anlatıyor:

https://sputniknews.com.tr/20230624/canli--duma-baskani-volodin-wagner-savascilari-tek-dogru-olani-yapmali-halkiyla-birlikte-olmali-1072813333.html

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