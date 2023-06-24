https://sputniknews.com.tr/20230624/rostov-na-donudaki-askeri-karargah-yakinlarinda-siddetli-bir-patlama-meydana-geldi-1072820538.html
Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi
Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi
Görgü tanıkları, havaya açılan ateş ve patlama sesi duyduklarını anlattı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T17:23+0300
2023-06-24T17:23+0300
2023-06-24T17:23+0300
dünya
video
rusya
rostov-na-donu
patlama
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Görgü tanıkları, havaya açılan ateş ve patlama sesi duyduklarını anlattı.
rusya
rostov-na-donu
2023
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tr_TR
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Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi
Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi
2023-06-24T17:23+0300
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PT1S
Sputnik Türkiye
video, rusya, rostov-na-donu, patlama, видео
video, rusya, rostov-na-donu, patlama, видео
Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi
Görgü tanıkları, havaya açılan ateş ve patlama sesi duyduklarını anlattı.