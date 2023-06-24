Türkiye
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230624/rostov-na-donudaki-askeri-karargah-yakinlarinda-siddetli-bir-patlama-meydana-geldi-1072820538.html
Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi
Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi
Görgü tanıkları, havaya açılan ateş ve patlama sesi duyduklarını anlattı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T17:23+0300
2023-06-24T17:23+0300
dünya
video
rusya
rostov-na-donu
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/18/1072820382_0:111:992:669_1920x0_80_0_0_6e8a1c1c306005724caaf7f58be927a9.png
Görgü tanıkları, havaya açılan ateş ve patlama sesi duyduklarını anlattı.
rusya
rostov-na-donu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi
Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi
2023-06-24T17:23+0300
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/18/1072820382_0:18:992:762_1920x0_80_0_0_1b73edba6087e12caa6fab7d225b4569.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, rusya, rostov-na-donu, patlama, видео
video, rusya, rostov-na-donu, patlama, видео

Rostov-na-Donu'daki askeri karargah yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi

17:23 24.06.2023
© RT
Abone olTelegram
Görgü tanıkları, havaya açılan ateş ve patlama sesi duyduklarını anlattı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала