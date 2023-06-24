https://sputniknews.com.tr/20230624/pasinyan-ve-putin-telefonda-rusyadaki-durumu-gorustu-1072824399.html

Paşinyan ve Putin, telefonda Rusya'daki durumu görüştü

Paşinyan ve Putin, telefonda Rusya'daki durumu görüştü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusya lideri Putin’in telefon görüşmesi yaptığı, liderlerin Rusya'daki durumu ele aldığı bildirildi. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T22:04+0300

2023-06-24T22:04+0300

2023-06-24T22:04+0300

dünya

paşinyan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

ermenistan

vladimir putin

rusya

wagner grubu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065095810_0:0:3411:1919_1920x0_80_0_0_1d74ddf460281042fc79cdbeb81254a7.jpg

Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı, görüşmede Rusya’daki durum ele alındı.Açıklamada, “Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, Rusya'da meydana gelen olayların Rusya Federasyonu'nun iç meselesi olmasına rağmen, dost ülkedeki durum hakkında bilgi almak istediğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Putin, Ermenistan Başbakanı’na son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

ermenistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, vladimir putin, rusya, wagner grubu