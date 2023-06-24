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https://sputniknews.com.tr/20230624/pasinyan-ve-putin-telefonda-rusyadaki-durumu-gorustu-1072824399.html
Paşinyan ve Putin, telefonda Rusya'daki durumu görüştü
Paşinyan ve Putin, telefonda Rusya'daki durumu görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusya lideri Putin’in telefon görüşmesi yaptığı, liderlerin Rusya'daki durumu ele aldığı bildirildi. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T22:04+0300
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dünya
paşinyan
nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
vladimir putin
rusya
wagner grubu
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Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı, görüşmede Rusya’daki durum ele alındı.Açıklamada, “Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, Rusya'da meydana gelen olayların Rusya Federasyonu'nun iç meselesi olmasına rağmen, dost ülkedeki durum hakkında bilgi almak istediğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Putin, Ermenistan Başbakanı’na son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
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paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, vladimir putin, rusya, wagner grubu
paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, vladimir putin, rusya, wagner grubu

Paşinyan ve Putin, telefonda Rusya'daki durumu görüştü

22:04 24.06.2023
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderleri Gayri Resmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la üçlü görüşme yaptıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderleri Gayri Resmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la üçlü görüşme yaptıklarını belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusya lideri Putin’in telefon görüşmesi yaptığı, liderlerin Rusya'daki durumu ele aldığı bildirildi.
Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı, görüşmede Rusya’daki durum ele alındı.
Açıklamada, “Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, Rusya'da meydana gelen olayların Rusya Federasyonu'nun iç meselesi olmasına rağmen, dost ülkedeki durum hakkında bilgi almak istediğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre Putin, Ermenistan Başbakanı’na son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
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