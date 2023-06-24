https://sputniknews.com.tr/20230624/pasinyan-ve-putin-telefonda-rusyadaki-durumu-gorustu-1072824399.html
Paşinyan ve Putin, telefonda Rusya'daki durumu görüştü
Paşinyan ve Putin, telefonda Rusya'daki durumu görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusya lideri Putin’in telefon görüşmesi yaptığı, liderlerin Rusya'daki durumu ele aldığı bildirildi. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T22:04+0300
2023-06-24T22:04+0300
2023-06-24T22:04+0300
dünya
paşinyan
nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
vladimir putin
rusya
wagner grubu
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Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı, görüşmede Rusya’daki durum ele alındı.Açıklamada, “Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, Rusya'da meydana gelen olayların Rusya Federasyonu'nun iç meselesi olmasına rağmen, dost ülkedeki durum hakkında bilgi almak istediğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Putin, Ermenistan Başbakanı’na son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
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paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, vladimir putin, rusya, wagner grubu
paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, vladimir putin, rusya, wagner grubu
Paşinyan ve Putin, telefonda Rusya'daki durumu görüştü
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusya lideri Putin’in telefon görüşmesi yaptığı, liderlerin Rusya'daki durumu ele aldığı bildirildi.
Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı, görüşmede Rusya’daki durum ele alındı.
Açıklamada, “Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, Rusya'da meydana gelen olayların Rusya Federasyonu'nun iç meselesi olmasına rağmen, dost ülkedeki durum hakkında bilgi almak istediğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre Putin, Ermenistan Başbakanı’na son gelişmeler hakkında bilgi verdi.