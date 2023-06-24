Planın yüksek düzeydeki hazırlığı, eylemlerin profesyonel koordinasyonu, birliklerin hareketinin kaliteli kontrolü dikkate alındığında, iyi düşünülmüş bir askeri planın varlığından ve daha önce Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birimlerinde ve büyük bir olasılıkla yabancı uzmanların da isyanda yer aldıklarından bahsedilebilir. Planın yüksek düzeydeki hazırlığı, eylemlerin profesyonel koordinasyonu, birliklerin hareketinin kaliteli kontrolü dikkate alındığında, iyi düşünülmüş bir askeri planın varlığından ve daha önce Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birimlerinde ve büyük bir olasılıkla yabancı uzmanların da isyanda yer aldıklarından bahsedilebilir.

Bu nedenle geçmişte yaşanan küskünlükler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, cephe arkasındaki bölgelere yönelik ‘bombardımanlar’ ve yetkililerin yolsuzluğu hakkındaki spekülasyonlar, eleştirilmeyecek kadar saçmalıktır. Bu nedenle geçmişte yaşanan küskünlükler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, cephe arkasındaki bölgelere yönelik ‘bombardımanlar’ ve yetkililerin yolsuzluğu hakkındaki spekülasyonlar, eleştirilmeyecek kadar saçmalıktır.

Bunun amacının ülkede iktidarı ele geçirmek olan iyi düşünülmüş ve planlanmış bir operasyon olduğu ortada. En büyük nükleer devlette bir darbenin hangi sonuçlara yol açabileceğini anlıyoruz. Bunun amacının ülkede iktidarı ele geçirmek olan iyi düşünülmüş ve planlanmış bir operasyon olduğu ortada. En büyük nükleer devlette bir darbenin hangi sonuçlara yol açabileceğini anlıyoruz.

İnsanlık tarihinde, en büyük nükleer silah cephaneliğinin haydutların kontrolünde olduğu gibi durumlar asla olmadı. Böyle bir kriz belli ki tek ülkeyle sınırlı kalmayacak. Dünya yıkımın eşiğine getirilecek. İnsanlık tarihinde, en büyük nükleer silah cephaneliğinin haydutların kontrolünde olduğu gibi durumlar asla olmadı. Böyle bir kriz belli ki tek ülkeyle sınırlı kalmayacak. Dünya yıkımın eşiğine getirilecek.