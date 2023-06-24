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https://sputniknews.com.tr/20230624/medvedev-isyani-organize-edenlerin-eylemleri-iyi-dusunulmus-bir-darbe-plani-semasi-ile-uyusuyor-1072822251.html
Medvedev: İsyanı organize edenlerin eylemleri iyi düşünülmüş bir darbe planı şeması ile uyuşuyor
Medvedev: İsyanı organize edenlerin eylemleri iyi düşünülmüş bir darbe planı şeması ile uyuşuyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, olayların gelişiminin isyanı organize edenlerin eylemlerinin iyi düşünülmüş ve kurgulanmış bir darbe... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T19:11+0300
2023-06-24T19:11+0300
dmitriy medvedev
dünya
rusya
isyan
vladimir putin
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "İsyanı organize edenlerin eylemleri iyi düşünülmüş bir darbe planı şeması ile uyuşuyor" açıklamasında bulundu.Medvedev ayrıca, yabancı uzmanların 'büyük olasılıkla' mevcut askeri isyana katılım sağladığını söyledi ve yaşananları 'amacı ülkede iktidarı ele geçirmek olan, iyi düşünülmüş ve planlı bir operasyon' olarak nitelendirdi.Medvedev şunları söyledi:
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dmitriy medvedev, rusya, isyan, vladimir putin
dmitriy medvedev, rusya, isyan, vladimir putin

Medvedev: İsyanı organize edenlerin eylemleri iyi düşünülmüş bir darbe planı şeması ile uyuşuyor

19:11 24.06.2023
© SputnikDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, olayların gelişiminin isyanı organize edenlerin eylemlerinin iyi düşünülmüş ve kurgulanmış bir darbe planı şemasına uygun olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "İsyanı organize edenlerin eylemleri iyi düşünülmüş bir darbe planı şeması ile uyuşuyor" açıklamasında bulundu.
Medvedev ayrıca, yabancı uzmanların 'büyük olasılıkla' mevcut askeri isyana katılım sağladığını söyledi ve yaşananları 'amacı ülkede iktidarı ele geçirmek olan, iyi düşünülmüş ve planlı bir operasyon' olarak nitelendirdi.
Medvedev şunları söyledi:
Planın yüksek düzeydeki hazırlığı, eylemlerin profesyonel koordinasyonu, birliklerin hareketinin kaliteli kontrolü dikkate alındığında, iyi düşünülmüş bir askeri planın varlığından ve daha önce Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birimlerinde ve büyük bir olasılıkla yabancı uzmanların da isyanda yer aldıklarından bahsedilebilir.
Bu nedenle geçmişte yaşanan küskünlükler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, cephe arkasındaki bölgelere yönelik ‘bombardımanlar’ ve yetkililerin yolsuzluğu hakkındaki spekülasyonlar, eleştirilmeyecek kadar saçmalıktır.
Bunun amacının ülkede iktidarı ele geçirmek olan iyi düşünülmüş ve planlanmış bir operasyon olduğu ortada. En büyük nükleer devlette bir darbenin hangi sonuçlara yol açabileceğini anlıyoruz.
İnsanlık tarihinde, en büyük nükleer silah cephaneliğinin haydutların kontrolünde olduğu gibi durumlar asla olmadı. Böyle bir kriz belli ki tek ülkeyle sınırlı kalmayacak. Dünya yıkımın eşiğine getirilecek.
İşlerin bu senaryoya göre ilerlemesine izin vermeyeceğiz. Çılgın suçlular ve hayranları bundan ne kadar hoşlanırsa hoşlansın.”
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