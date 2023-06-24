https://sputniknews.com.tr/20230624/iletisim-baskanligindan-cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-lideri-putin-gorusmesine-iliskin-aciklama-1072819815.html

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya lideri Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T16:58+0300

2023-06-24T16:58+0300

2023-06-24T16:58+0300

politika

türkiye

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Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede suhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.

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