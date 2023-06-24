https://sputniknews.com.tr/20230624/iletisim-baskanligindan-cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-lideri-putin-gorusmesine-iliskin-aciklama-1072819815.html
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesine ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya lideri Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T16:58+0300
2023-06-24T16:58+0300
2023-06-24T16:58+0300
politika
türkiye
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Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede suhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.
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türkiye
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesine ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya lideri Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.
Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede suhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.