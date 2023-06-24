Türkiye
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230624/iletisim-baskanligindan-cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-lideri-putin-gorusmesine-iliskin-aciklama-1072819815.html
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesine ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya lideri Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T16:58+0300
2023-06-24T16:58+0300
politika
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059551916_0:68:889:568_1920x0_80_0_0_5f39cad207c127562ed8b14090eae21c.jpg
Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede suhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059551916_0:0:889:668_1920x0_80_0_0_178593bbece6faf914de07176ef7962f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye
türkiye

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesine ilişkin açıklama

16:58 24.06.2023
© AAErdoğan ve Putin
Erdoğan ve Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya lideri Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.
Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede suhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала