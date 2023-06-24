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https://sputniknews.com.tr/20230624/hindistanin-bati-bengal-eyaletinde-bomba-patlamasi-sonucu-bir-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1072825075.html
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bomba patlaması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bomba patlaması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bomba patlaması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Temmuzdaki yerel seçimler öncesi eyalette çıkan... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
hindistan
india times
kalküta
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India Times'ın haberine göre, Kalküta'ya bağlı Murshidabad ilçesindeki bir mango bahçesinde bomba patladı.Patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.Batı Bengal'in bazı ilçe ve kırsal bölgelerinde temmuzda yapılacak yerel seçimler öncesi eyalette şiddet eylemleri artışa geçerken, iki haftada çıkan olaylarda 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor.Eyaletteki siyasi partiler ise şiddet olaylarından ötürü birbirlerini suçluyor.
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bomba patlaması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

22:45 24.06.2023
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN Hindistan bayrağı
Hindistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bomba patlaması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Temmuzdaki yerel seçimler öncesi eyalette çıkan olaylarda iki haftada 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
India Times'ın haberine göre, Kalküta'ya bağlı Murshidabad ilçesindeki bir mango bahçesinde bomba patladı.
Patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Batı Bengal'in bazı ilçe ve kırsal bölgelerinde temmuzda yapılacak yerel seçimler öncesi eyalette şiddet eylemleri artışa geçerken, iki haftada çıkan olaylarda 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor.
Eyaletteki siyasi partiler ise şiddet olaylarından ötürü birbirlerini suçluyor.
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