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Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T19:17+0300
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politika
hakan fidan
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (24 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.
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hakan fidan, antony blinken
hakan fidan, antony blinken

Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

19:17 24.06.2023 (güncellendi: 19:18 24.06.2023)
© Fotoğraf : MURAT GOK Dışişleri Bakanlığı / Hakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Fotoğraf : MURAT GOK Dışişleri Bakanlığı /
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (24 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.
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