https://sputniknews.com.tr/20230624/hakan-fidan-mevkidasi-blinkenle-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1072822504.html

Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T19:17+0300

2023-06-24T19:17+0300

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politika

hakan fidan

antony blinken

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (24 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.

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hakan fidan, antony blinken