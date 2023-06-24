https://sputniknews.com.tr/20230624/hakan-fidan-mevkidasi-blinkenle-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1072822504.html
Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T19:17+0300
2023-06-24T19:17+0300
2023-06-24T19:18+0300
politika
hakan fidan
antony blinken
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (24 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.
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hakan fidan, antony blinken
hakan fidan, antony blinken
Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
19:17 24.06.2023 (güncellendi: 19:18 24.06.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (24 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.