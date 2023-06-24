https://sputniknews.com.tr/20230624/firari-feto-hukumlusu-mustafa-boydak-atasehirde-yakalandi-1072813614.html
Firari FETÖ hükümlüsü Mustafa Boydak Ataşehir'de yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü Mustafa Boydak Ataşehir'de yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Boydak Holding'in ortaklarından firari durumdaki Mustafa Boydak, Ataşehir'de... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T11:17+0300
2023-06-24T11:17+0300
2023-06-24T11:17+0300
türkiye
boydak holding
mustafa boydak
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası onanan, TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in ortaklarından Mustafa Boydak'ın Ataşehir'de olduğunu belirledi.Bank Asya'da şirketi adına açılmış hesabının bulunduğu belirlenen, 29 Temmuz 2016'da Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan, daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası onan Boydak, Ataşehir Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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boydak holding, mustafa boydak, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
boydak holding, mustafa boydak, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
Firari FETÖ hükümlüsü Mustafa Boydak Ataşehir'de yakalandı
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Boydak Holding'in ortaklarından firari durumdaki Mustafa Boydak, Ataşehir'de yakalandı.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası onanan, TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in ortaklarından Mustafa Boydak'ın Ataşehir'de olduğunu belirledi.
Bank Asya'da şirketi adına açılmış hesabının bulunduğu belirlenen, 29 Temmuz 2016'da Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan, daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası onan Boydak, Ataşehir Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.