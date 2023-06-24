https://sputniknews.com.tr/20230624/erzincanda-yakalanan-suphelinin-midesinden-711-gram-uyusturucu-cikti-1072810906.html

Erzincan'da yakalanan şüphelinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı

Erzincan'da yakalanan şüphelinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı

Erzincan'da yuttuğu 711 gram uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu şüpheli tutuklandı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T02:49+0300

2023-06-24T02:49+0300

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türkiye

erzincan

iran

uyuşturucu

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Erzincan'da yuttuğu uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan İran plakalı otobüsteki şüpheli M.K. (31) gözaltına alındı.Tomografi çekimi yapılan İran uyruklu zanlının mide ve bağırsağında 64 parça halinde 711 gram afyon sakızı bulunduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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erzincan, iran, uyuşturucu