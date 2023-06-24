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Erzincan'da yakalanan şüphelinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı
Erzincan'da yakalanan şüphelinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı
Erzincan'da yuttuğu 711 gram uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu şüpheli tutuklandı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T02:49+0300
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türkiye
erzincan
iran
uyuşturucu
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Erzincan'da yuttuğu uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan İran plakalı otobüsteki şüpheli M.K. (31) gözaltına alındı.Tomografi çekimi yapılan İran uyruklu zanlının mide ve bağırsağında 64 parça halinde 711 gram afyon sakızı bulunduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
türkiye
erzincan
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erzincan, iran, uyuşturucu
erzincan, iran, uyuşturucu

Erzincan'da yakalanan şüphelinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı

02:49 24.06.2023 (güncellendi: 02:53 24.06.2023)
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİRErzincan polisinin uyuşturucu madde kuryeliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 1 kişi tutuklandı. 711,86 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Erzincan polisinin uyuşturucu madde kuryeliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 1 kişi tutuklandı. 711,86 gram Afyon sakızı ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR
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Erzincan'da yuttuğu 711 gram uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
Erzincan'da yuttuğu uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan İran plakalı otobüsteki şüpheli M.K. (31) gözaltına alındı.
Tomografi çekimi yapılan İran uyruklu zanlının mide ve bağırsağında 64 parça halinde 711 gram afyon sakızı bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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