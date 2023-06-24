https://sputniknews.com.tr/20230624/dhc-lideri-pusilin-rus-birlikleri-dhcdeki-tum-temas-hatti-boyunca-saldirilari-puskurtuyor-1072816593.html

DHC lideri Puşilin: Rus birlikleri, DHC'deki tüm temas hattı boyunca saldırıları püskürtüyor

DHC lideri Puşilin: Rus birlikleri, DHC'deki tüm temas hattı boyunca saldırıları püskürtüyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm temas hattı boyunca düşman saldırılarını başarıyla püskürttüğünü belirtti. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T13:42+0300

2023-06-24T13:42+0300

2023-06-24T13:43+0300

ukrayna krizi

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, “Donetsk Halk Cumhuriyeti yönündeki tüm temas hattı boyunca, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin savaşçıları yerlerinde, düşman saldırılarını püskürtüyor ve mümkün olan yerlerde ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230624/rusyada-silahli-isyan-son-24-saatte-neler-yasandi-1072815254.html

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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya silahlı kuvvetleri