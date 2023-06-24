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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230624/dhc-lideri-pusilin-rus-birlikleri-dhcdeki-tum-temas-hatti-boyunca-saldirilari-puskurtuyor-1072816593.html
DHC lideri Puşilin: Rus birlikleri, DHC'deki tüm temas hattı boyunca saldırıları püskürtüyor
DHC lideri Puşilin: Rus birlikleri, DHC'deki tüm temas hattı boyunca saldırıları püskürtüyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm temas hattı boyunca düşman saldırılarını başarıyla püskürttüğünü belirtti. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
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2023-06-24T13:43+0300
ukrayna krizi
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, “Donetsk Halk Cumhuriyeti yönündeki tüm temas hattı boyunca, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin savaşçıları yerlerinde, düşman saldırılarını püskürtüyor ve mümkün olan yerlerde ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/rusyada-silahli-isyan-son-24-saatte-neler-yasandi-1072815254.html
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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya silahlı kuvvetleri
denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya silahlı kuvvetleri

DHC lideri Puşilin: Rus birlikleri, DHC'deki tüm temas hattı boyunca saldırıları püskürtüyor

13:42 24.06.2023 (güncellendi: 13:43 24.06.2023)
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Сергей Аверин
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm temas hattı boyunca düşman saldırılarını başarıyla püskürttüğünü belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, “Donetsk Halk Cumhuriyeti yönündeki tüm temas hattı boyunca, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin savaşçıları yerlerinde, düşman saldırılarını püskürtüyor ve mümkün olan yerlerde ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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