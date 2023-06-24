https://sputniknews.com.tr/20230624/dhc-lideri-pusilin-rus-birlikleri-dhcdeki-tum-temas-hatti-boyunca-saldirilari-puskurtuyor-1072816593.html
DHC lideri Puşilin: Rus birlikleri, DHC'deki tüm temas hattı boyunca saldırıları püskürtüyor
DHC lideri Puşilin: Rus birlikleri, DHC'deki tüm temas hattı boyunca saldırıları püskürtüyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm temas hattı boyunca düşman saldırılarını başarıyla püskürttüğünü belirtti. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T13:42+0300
2023-06-24T13:42+0300
2023-06-24T13:43+0300
ukrayna krizi
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, “Donetsk Halk Cumhuriyeti yönündeki tüm temas hattı boyunca, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin savaşçıları yerlerinde, düşman saldırılarını püskürtüyor ve mümkün olan yerlerde ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/rusyada-silahli-isyan-son-24-saatte-neler-yasandi-1072815254.html
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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya silahlı kuvvetleri
denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya silahlı kuvvetleri
DHC lideri Puşilin: Rus birlikleri, DHC'deki tüm temas hattı boyunca saldırıları püskürtüyor
13:42 24.06.2023 (güncellendi: 13:43 24.06.2023) Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm temas hattı boyunca düşman saldırılarını başarıyla püskürttüğünü belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, “Donetsk Halk Cumhuriyeti yönündeki tüm temas hattı boyunca, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin savaşçıları yerlerinde, düşman saldırılarını püskürtüyor ve mümkün olan yerlerde ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.