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Bakan Koca'dan sosyal medyadaki görüntülere ilişkin yalanlama
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki görüntülere ilişkin yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yabancı uyruklu hastaların öncelikli muamele gördüğü görüntülere ilişkin olarak, "Öncelik' tanınmasına neden olan... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
sosyal medya
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak paylaşımda bulundu.Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, sosyal medya
fahrettin koca, sağlık bakanlığı, sosyal medya

Bakan Koca'dan sosyal medyadaki görüntülere ilişkin yalanlama

18:55 24.06.2023 (güncellendi: 18:58 24.06.2023)
© İHASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yabancı uyruklu hastaların öncelikli muamele gördüğü görüntülere ilişkin olarak, "Öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe Acilden sevk edilmiş olmasıdır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak paylaşımda bulundu.
Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada zaman zaman yabancı uyruklu hastaların öncelikli hasta muamelesi gördüğü iddia edilmektedir. Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu Yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada Acil Vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya “öncelik” tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe Acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun:)"
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