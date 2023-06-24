Türkiye
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230624/bahceli-milliyetci-hareket-partisi-sayin-rabia-kadiri-misafir-etmeye-hazirdir-1072818409.html
Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır
Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Rabia Kadir'in Türkiye'ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T15:43+0300
2023-06-24T15:44+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071940663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac89507e02fe20d5fa6c691f79004313.jpg
Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, insan hak ve hürriyetinin, hiçbir ideolojik kalıp ve kısıta sığmayacak kadar evrensel, hiçbir mevzi ve merkezi bakışa hapsedilmeyecek ölçüde küresel, hiçbir siyasi ve stratejik hesaba alet edilmeyecek kadar ilkesel ve özsel niteliklere haiz olduğunu belirtti.İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olduğunu belirten Bahçeli, her türlü kötü muamele, eziyet, işkence ve zulmün insan onurunu yaralayıcı ve yıkıcı olduğuna dikkati çekti.Milliyetçi Hareket Partisinin, dünyanın muhtelif coğrafyalarında hayat ve varlık mücadelesi veren Türkler, soydaş ve akraba topluluklarla tarih, kültür ve gönül bağı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, şunları kaydetti:"Geçmişte 'Esir Türkler' davasının telaffuz ve temsili hususunda gösterilen samimiyet ve dirayet maşeri vicdanda ziyadesiyle mahfuzdur. Doğu Türkistan'da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkum bırakılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutulmuşluğa terk etmedik. Çünkü onlar biz, biz de onlarız. Aramızda sınırlar ve mesafeler olsa da kalbimiz bir, kanımız bir, kaderimiz birdir. Nitekim Doğu Türkistan, Müslüman Türk milletinin mağdur ve mazlum gök bayrağıdır."Bu haftaki Meclis Grup konuşmasında, "Filistin Devlet Başkanı'nın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti esnasında yaptığı marazi açıklamaları eleştirerek, adaletin ve hakkaniyetin yanında durduğunu" ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:"Konuşmamın geniş bir yankısı olmakla birlikte Sayın Rabia Kadir'in de tarafıma hitaben yazmış olduğu mektubunu okuyunca elbette memnuniyetim daha da artmıştır. Uygur davasının yılmaz savunucusu Sayın Rabia Kadir, şu anda ABD'de yaşamaktadır ve yaşı da 80'e ulaşmıştır. Bazı sebeplerden dolayı uzun süreden beri Türkiye'ye giriş yapamamaktadır. Geldiğimiz bu aşamada, Sayın Rabia Kadir'in Türkiye'ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071940663_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_a231305a3d3d7c78fa63b623708180ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye

Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır

15:43 24.06.2023 (güncellendi: 15:44 24.06.2023)
© AAMilletvekili yemin töreninden kareler
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Rabia Kadir'in Türkiye'ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, insan hak ve hürriyetinin, hiçbir ideolojik kalıp ve kısıta sığmayacak kadar evrensel, hiçbir mevzi ve merkezi bakışa hapsedilmeyecek ölçüde küresel, hiçbir siyasi ve stratejik hesaba alet edilmeyecek kadar ilkesel ve özsel niteliklere haiz olduğunu belirtti.
İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olduğunu belirten Bahçeli, her türlü kötü muamele, eziyet, işkence ve zulmün insan onurunu yaralayıcı ve yıkıcı olduğuna dikkati çekti.
Milliyetçi Hareket Partisinin, dünyanın muhtelif coğrafyalarında hayat ve varlık mücadelesi veren Türkler, soydaş ve akraba topluluklarla tarih, kültür ve gönül bağı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Geçmişte 'Esir Türkler' davasının telaffuz ve temsili hususunda gösterilen samimiyet ve dirayet maşeri vicdanda ziyadesiyle mahfuzdur. Doğu Türkistan'da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkum bırakılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutulmuşluğa terk etmedik. Çünkü onlar biz, biz de onlarız. Aramızda sınırlar ve mesafeler olsa da kalbimiz bir, kanımız bir, kaderimiz birdir. Nitekim Doğu Türkistan, Müslüman Türk milletinin mağdur ve mazlum gök bayrağıdır."
Bu haftaki Meclis Grup konuşmasında, "Filistin Devlet Başkanı'nın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti esnasında yaptığı marazi açıklamaları eleştirerek, adaletin ve hakkaniyetin yanında durduğunu" ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:
"Konuşmamın geniş bir yankısı olmakla birlikte Sayın Rabia Kadir'in de tarafıma hitaben yazmış olduğu mektubunu okuyunca elbette memnuniyetim daha da artmıştır. Uygur davasının yılmaz savunucusu Sayın Rabia Kadir, şu anda ABD'de yaşamaktadır ve yaşı da 80'e ulaşmıştır. Bazı sebeplerden dolayı uzun süreden beri Türkiye'ye giriş yapamamaktadır. Geldiğimiz bu aşamada, Sayın Rabia Kadir'in Türkiye'ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала