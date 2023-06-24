https://sputniknews.com.tr/20230624/baede-kurban-bayrami-dolayisiyla-2-bin-600un-uzerinde-tutuklu-icin-af-karari-1072809715.html

BAE'de Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı

BAE'de Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı çıkarıldı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T01:30+0300

2023-06-24T01:30+0300

2023-06-24T01:30+0300

dünya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

kurban bayramı

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BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, bayram vesilesiyle 650 mahkumun affedilmesi talimatı verdi.Şarika Emiri Sultan bin Muhammed el-Kasimi 390, Re'sul Hayme Emiri Suud bin Sakr 356, Acman Emiri Humeyd bin Raşid en-Naimi de 166, Fuceyre Emiri Hamed bin Muhammed eş-Şarki ise 108 tutuklunun affını kararlaştırdı.BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da 21 Haziran'da, Kurban Bayramı dolayısıyla 988 hükümlü için af kararı çıkardığı duyurulmuştu.Buna göre, ülkede Kurban Bayramı münasebetiyle toplam 2 bin 658 kişi affedilmiş oldu.

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), kurban bayramı