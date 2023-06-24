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https://sputniknews.com.tr/20230624/baede-kurban-bayrami-dolayisiyla-2-bin-600un-uzerinde-tutuklu-icin-af-karari-1072809715.html
BAE'de Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı
BAE'de Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı çıkarıldı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T01:30+0300
2023-06-24T01:30+0300
dünya
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
kurban bayramı
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BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, bayram vesilesiyle 650 mahkumun affedilmesi talimatı verdi.Şarika Emiri Sultan bin Muhammed el-Kasimi 390, Re'sul Hayme Emiri Suud bin Sakr 356, Acman Emiri Humeyd bin Raşid en-Naimi de 166, Fuceyre Emiri Hamed bin Muhammed eş-Şarki ise 108 tutuklunun affını kararlaştırdı.BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da 21 Haziran'da, Kurban Bayramı dolayısıyla 988 hükümlü için af kararı çıkardığı duyurulmuştu.Buna göre, ülkede Kurban Bayramı münasebetiyle toplam 2 bin 658 kişi affedilmiş oldu.
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), kurban bayramı
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), kurban bayramı

BAE'de Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı

01:30 24.06.2023
© AP PhotoBirleşik Arap Emirlikleri Bayrağı
Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© AP Photo
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı çıkarıldı.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, bayram vesilesiyle 650 mahkumun affedilmesi talimatı verdi.
Şarika Emiri Sultan bin Muhammed el-Kasimi 390, Re'sul Hayme Emiri Suud bin Sakr 356, Acman Emiri Humeyd bin Raşid en-Naimi de 166, Fuceyre Emiri Hamed bin Muhammed eş-Şarki ise 108 tutuklunun affını kararlaştırdı.
BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da 21 Haziran'da, Kurban Bayramı dolayısıyla 988 hükümlü için af kararı çıkardığı duyurulmuştu.
Buna göre, ülkede Kurban Bayramı münasebetiyle toplam 2 bin 658 kişi affedilmiş oldu.
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