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https://sputniknews.com.tr/20230624/abd-temsilciler-meclisi-bidenin-azline-iliskin-tasariyi-komitelere-gonderdi-1072808945.html
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın azline ilişkin tasarıyı komitelere gönderdi
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın azline ilişkin tasarıyı komitelere gönderdi
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden hakkında azil soruşturması açılmasını öngören tasarıyı, Adalet ve İç Güvenlik komitelerine gönderdi. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
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abd
abd temsilciler meclisi
joe biden
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CNN'in haberine göre, Cumhuriyetçi Colorado Temsilcisi Lauren Boebert'ın Biden'ın azli için sunduğu tasarı, Temsilciler Meclisi'nde gerilime yol açtı.Yapılan tartışmaların ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, söz konusu azil dosyasının Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve İç Güvenlik Komitesi'ne gönderilmesine karar verildi.'Burada zorlama olmadan hiçbir şeyin olmayacağını çok erken öğrendim'Meslektaşlarını oy kullanmaya zorladığını belirten Boebert, "Ben ikinci sınıf bir Kongre üyesiyim ve burada zorlama olmadan hiçbir şeyin olmayacağını çok erken öğrendim" dedi.Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de parti üyelerini oy kullanmaya çağırırken Cumhuriyetçilerin komite soruşturmalarının sonuçlanmasına izin vermeleri gerektiğini kaydetti ve Biden'ın görevden alınıp alınmamasını oylamaya zorlayacak tasarının zayıf çoğunluklarını tehdit edebileceği uyarısında bulundu.Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesinin ardından çok sayıda Cumhuriyetçi, Biden hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221104/biden-cumhuriyetciler-kongrede-cogunlugu-kazanirsa-beni-azledecekler-1063085969.html
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abd, abd temsilciler meclisi, joe biden, azil
abd, abd temsilciler meclisi, joe biden, azil

ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın azline ilişkin tasarıyı komitelere gönderdi

01:10 24.06.2023
© AFP 2023Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023
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ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden hakkında azil soruşturması açılmasını öngören tasarıyı, Adalet ve İç Güvenlik komitelerine gönderdi.
CNN'in haberine göre, Cumhuriyetçi Colorado Temsilcisi Lauren Boebert'ın Biden'ın azli için sunduğu tasarı, Temsilciler Meclisi'nde gerilime yol açtı.
Yapılan tartışmaların ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, söz konusu azil dosyasının Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve İç Güvenlik Komitesi'ne gönderilmesine karar verildi.

'Burada zorlama olmadan hiçbir şeyin olmayacağını çok erken öğrendim'

Meslektaşlarını oy kullanmaya zorladığını belirten Boebert, "Ben ikinci sınıf bir Kongre üyesiyim ve burada zorlama olmadan hiçbir şeyin olmayacağını çok erken öğrendim" dedi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de parti üyelerini oy kullanmaya çağırırken Cumhuriyetçilerin komite soruşturmalarının sonuçlanmasına izin vermeleri gerektiğini kaydetti ve Biden'ın görevden alınıp alınmamasını oylamaya zorlayacak tasarının zayıf çoğunluklarını tehdit edebileceği uyarısında bulundu.
Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesinin ardından çok sayıda Cumhuriyetçi, Biden hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
DÜNYA
Biden: Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu kazanırsa beni azledecekler
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