https://sputniknews.com.tr/20230624/abd-temsilciler-meclisi-bidenin-azline-iliskin-tasariyi-komitelere-gonderdi-1072808945.html

ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın azline ilişkin tasarıyı komitelere gönderdi

ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın azline ilişkin tasarıyı komitelere gönderdi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden hakkında azil soruşturması açılmasını öngören tasarıyı, Adalet ve İç Güvenlik komitelerine gönderdi. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T01:10+0300

2023-06-24T01:10+0300

2023-06-24T01:10+0300

dünya

abd

abd temsilciler meclisi

joe biden

azil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071334094_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_43190656dccfed9b04a67b27d4661027.jpg

CNN'in haberine göre, Cumhuriyetçi Colorado Temsilcisi Lauren Boebert'ın Biden'ın azli için sunduğu tasarı, Temsilciler Meclisi'nde gerilime yol açtı.Yapılan tartışmaların ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, söz konusu azil dosyasının Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve İç Güvenlik Komitesi'ne gönderilmesine karar verildi.'Burada zorlama olmadan hiçbir şeyin olmayacağını çok erken öğrendim'Meslektaşlarını oy kullanmaya zorladığını belirten Boebert, "Ben ikinci sınıf bir Kongre üyesiyim ve burada zorlama olmadan hiçbir şeyin olmayacağını çok erken öğrendim" dedi.Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de parti üyelerini oy kullanmaya çağırırken Cumhuriyetçilerin komite soruşturmalarının sonuçlanmasına izin vermeleri gerektiğini kaydetti ve Biden'ın görevden alınıp alınmamasını oylamaya zorlayacak tasarının zayıf çoğunluklarını tehdit edebileceği uyarısında bulundu.Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesinin ardından çok sayıda Cumhuriyetçi, Biden hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221104/biden-cumhuriyetciler-kongrede-cogunlugu-kazanirsa-beni-azledecekler-1063085969.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd temsilciler meclisi, joe biden, azil