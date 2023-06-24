https://sputniknews.com.tr/20230624/3-avrupa-oyunlarinda-mete-gazoz-oyunlar-rekoru-kirdi-1072811276.html

3. Avrupa Oyunları'nda Mete Gazoz oyunlar rekoru kırdı

3. Avrupa Oyunları'nda Mete Gazoz oyunlar rekoru kırdı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk branşında milli sporcu Mete Gazoz, klasik yay sıralama yarışlarında oyunlar rekoru kırdı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T04:58+0300

2023-06-24T04:58+0300

2023-06-24T04:58+0300

spor

mete gazoz

rekor

okçuluk

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Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda okçuluk müsabakaları başladı.Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 47 sporcunun katıldığı sıralama yarışlarında kendisine ait Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırmayı başardı.Başarılı sporcu, 2019'daki Avrupa Oyunları'nda sıralama yarışlarında 685 puan alarak rekorun sahibi olmuştu. Mete, Krakow'da sıralama atışlarında 692 puana ulaşarak birinci oldu ve rekorunu geliştirdi.Makaralı yay kadınlarda ise Hazal Burun, 705 puanla sıralama atışlarında 15 sporcu arasında 5. oldu.Eleme maçları klasik yay erkeklerde 26 Haziran'da, kadınlar makaralı yayda ise 27 Haziran'da yapılacak.

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mete gazoz, rekor, okçuluk