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3. Avrupa Oyunları'nda Mete Gazoz oyunlar rekoru kırdı
3. Avrupa Oyunları'nda Mete Gazoz oyunlar rekoru kırdı
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk branşında milli sporcu Mete Gazoz, klasik yay sıralama yarışlarında oyunlar rekoru kırdı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T04:58+0300
2023-06-24T04:58+0300
spor
mete gazoz
rekor
okçuluk
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Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda okçuluk müsabakaları başladı.Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 47 sporcunun katıldığı sıralama yarışlarında kendisine ait Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırmayı başardı.Başarılı sporcu, 2019'daki Avrupa Oyunları'nda sıralama yarışlarında 685 puan alarak rekorun sahibi olmuştu. Mete, Krakow'da sıralama atışlarında 692 puana ulaşarak birinci oldu ve rekorunu geliştirdi.Makaralı yay kadınlarda ise Hazal Burun, 705 puanla sıralama atışlarında 15 sporcu arasında 5. oldu.Eleme maçları klasik yay erkeklerde 26 Haziran'da, kadınlar makaralı yayda ise 27 Haziran'da yapılacak.
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mete gazoz, rekor, okçuluk
mete gazoz, rekor, okçuluk

3. Avrupa Oyunları'nda Mete Gazoz oyunlar rekoru kırdı

04:58 24.06.2023
© AAMete Gazoz
Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© AA
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Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk branşında milli sporcu Mete Gazoz, klasik yay sıralama yarışlarında oyunlar rekoru kırdı.
Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda okçuluk müsabakaları başladı.
Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 47 sporcunun katıldığı sıralama yarışlarında kendisine ait Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırmayı başardı.
Başarılı sporcu, 2019'daki Avrupa Oyunları'nda sıralama yarışlarında 685 puan alarak rekorun sahibi olmuştu. Mete, Krakow'da sıralama atışlarında 692 puana ulaşarak birinci oldu ve rekorunu geliştirdi.
Makaralı yay kadınlarda ise Hazal Burun, 705 puanla sıralama atışlarında 15 sporcu arasında 5. oldu.
Eleme maçları klasik yay erkeklerde 26 Haziran'da, kadınlar makaralı yayda ise 27 Haziran'da yapılacak.
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