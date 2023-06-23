https://sputniknews.com.tr/20230623/turkiye-kamu-sen-genel-baskani-kahveci-memurlara-buyuksehir-tazminati-odenmeli-1072794723.html
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Memurlara büyükşehir tazminatı ödenmeli
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Memurlara büyükşehir tazminatı ödenmeli
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, en düşük net memur maaşı olarak belirlenen 22 bin TL rakamını ‘yeterli bulmadıklarını’ söyledi. Ortalama bir... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:55+0300
2023-06-23T15:55+0300
2023-06-23T15:55+0300
ankara farki
radyo
ekonomi
memur
türkiye kamu-sen
önder kahveci
memur maaşı
refah
memur zammı
kira
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Memurlara büyükşehir tazminatı ödenmeli
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Memurlara büyükşehir tazminatı ödenmeli
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci konuk olarak katıldı. Kahveci programda, maaş zamlarını değerlendirdi ve memurların beklentilerini aktardı.‘Memurlara kira yardımı yapılmalı’Memurlara kira yardımı yapılması ve büyükşehir tazminatı ödenmesi gerektiğini dile getiren Kahveci, bunun nedenini şöyle anlattı:‘Kamu çalışanlarının alım gücü düşüyor’22 bin TL olarak belirlenen rakamın geçtiğimiz aya göre dolar bazında düştüğünü ifade eden Kahveci, “Bu rakamın yükseltilmesi gerekir” dedi. Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Refah ücreti uygulaması devam etmeli’Enflasyon tutarında yapılacak bir zammın alım gücünü artırmayacağını kaydeden Kahveci, refah ücreti uygulamasına vurgu yaparak, şunları söyledi:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, ekonomi, memur, türkiye kamu-sen, önder kahveci, memur maaşı, refah, memur zammı, kira, kira yardımı, tazminat, enflasyon, toplu iş sözleşmesi, zam, gıda fiyatları, kamu, kamu personeli, аудио
radyo, ekonomi, memur, türkiye kamu-sen, önder kahveci, memur maaşı, refah, memur zammı, kira, kira yardımı, tazminat, enflasyon, toplu iş sözleşmesi, zam, gıda fiyatları, kamu, kamu personeli, аудио
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Memurlara büyükşehir tazminatı ödenmeli
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, en düşük net memur maaşı olarak belirlenen 22 bin TL rakamını ‘yeterli bulmadıklarını’ söyledi. Ortalama bir memurun maaşının yüzde 65’inden fazlasını gıda ve kiraya harcadığını bildiren Kahveci, memura kira yardımı yapılmasını ve büyükşehir tazminatı ödenmesi gerektiğini savundu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci konuk olarak katıldı. Kahveci programda, maaş zamlarını değerlendirdi ve memurların beklentilerini aktardı.
‘Memurlara kira yardımı yapılmalı’
Memurlara kira yardımı yapılması ve büyükşehir tazminatı ödenmesi gerektiğini dile getiren Kahveci, bunun nedenini şöyle anlattı:
“Bizim elimizde şöyle bir hesaplama var; ortalama memur maaşının yüzde 65’inden fazlasını kira ve gıdaya harcıyor. Son aylardaki kira artışlarını da dikkate alırsak bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor. Özellikle büyük kentlerde, sahil yörelerinde memurlar çalışmak istemiyorlar. Bir kısmı da daha küçük vilayetlere tayin talebinde bulunuyor. Mutlaka kamu çalışanlarına kira yardımı yapmamız lazım. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak kira yardımı, ulaşım yardımı, özellikle büyükşehir tazminatı gibi bir tazminat ödenmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü İstanbul’daki şartlar ile Anadolu’da herhangi bir kentteki şartlar aynı değil. Dolayısıyla yeniden bu sosyal yardımların mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Gerçekten kamu görevlileri, vatandaşlarımız kiraları ödemekte güçlük çekiyor. Örneğin ben son toplantıyı Bodrum’da yaptım. Arkadaşlar, “Hayat ve kiralar pahalı olduğu için Kimse buraya gelmek istemiyor” diyor. Oradaki personel ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Kamu çalışanlarını bu ekonomik sıkıntının içerisinden çıkartmamız lazım.”
‘Kamu çalışanlarının alım gücü düşüyor’
22 bin TL olarak belirlenen rakamın geçtiğimiz aya göre dolar bazında düştüğünü ifade eden Kahveci, “Bu rakamın yükseltilmesi gerekir” dedi. Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her geçen gün kamu çalışanlarının alım gücü düşüyor. Onun için ek zam kaçınılmazdı. Ne zaman ki Mayıs ayında kamu işçi toplu sözleşmesi yapılıp işçilere yüksek miktarda bir ücret artışı verildikten sonra kamu çalışanlarının maaşı işçi maaşının çok gerisinde kaldı. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorun ortaya çıktı. Biz ‘işçinin aldığı ücrete fazla’ demiyoruz. Ancak siz eğitimli insan gücünü göz ardı ederseniz, memurları işçi ücretlerinin altında tutarsanız bu eğitimli insan gücünün bir anlamı olmadığı ortaya çıkar. Biz 22 bin TL’lik rakamı önemsiyoruz. Ancak 22 bin TL’nin üzerine çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü Mayıs ayı itibariyle 22 bin TL ile 1058 dolar alıyoruz şimdi büyük ihtimalle 900 dolarlara düştü. Onun için bu rakamın yükseltilmesi gerekir. 22 bin TL bugünün ekonomik gelişmelerine göre yeterli değildir. En düşük devlet memuru maaşını bulmak için 22 bin TL’nin üzerine ikinci 6 ayın enflasyon farkını ilave ederek bulmak gerekir diye düşünüyoruz.”
‘Refah ücreti uygulaması devam etmeli’
Enflasyon tutarında yapılacak bir zammın alım gücünü artırmayacağını kaydeden Kahveci, refah ücreti uygulamasına vurgu yaparak, şunları söyledi:
“Kamu sen olarak 22 bin TL’lik net rakamı yeterli bulmuyoruz. Üzerine enflasyon farkı, yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ve refah ücreti. Artık Türkiye’de mutlaka ücretliler açısından refah payı uygulamasını getirmemiz lazım. Çünkü enflasyon kadar zam sıfır zam demektir. Siz çalışanın ücretlerinin alım gücünü artırmıyorsunuz. Türkiye’de ekonomi büyüyorsa, refah artıyorsa o refahtan memurlar, emekliler payına düşeni mutlaka almalıdır. Ocak ayında toplamda yüzde 30’un içinde yüzde 13 refah ücreti verildi. Biz bu refah ücreti uygulamasının devam etmesini istiyoruz.”