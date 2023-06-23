Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Memurlara büyükşehir tazminatı ödenmeli

“Her geçen gün kamu çalışanlarının alım gücü düşüyor. Onun için ek zam kaçınılmazdı. Ne zaman ki Mayıs ayında kamu işçi toplu sözleşmesi yapılıp işçilere yüksek miktarda bir ücret artışı verildikten sonra kamu çalışanlarının maaşı işçi maaşının çok gerisinde kaldı. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorun ortaya çıktı. Biz ‘işçinin aldığı ücrete fazla’ demiyoruz. Ancak siz eğitimli insan gücünü göz ardı ederseniz, memurları işçi ücretlerinin altında tutarsanız bu eğitimli insan gücünün bir anlamı olmadığı ortaya çıkar. Biz 22 bin TL’lik rakamı önemsiyoruz. Ancak 22 bin TL’nin üzerine çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü Mayıs ayı itibariyle 22 bin TL ile 1058 dolar alıyoruz şimdi büyük ihtimalle 900 dolarlara düştü. Onun için bu rakamın yükseltilmesi gerekir. 22 bin TL bugünün ekonomik gelişmelerine göre yeterli değildir. En düşük devlet memuru maaşını bulmak için 22 bin TL’nin üzerine ikinci 6 ayın enflasyon farkını ilave ederek bulmak gerekir diye düşünüyoruz.”