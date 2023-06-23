https://sputniknews.com.tr/20230623/turkiye-degisim-partisi-chpye-katildi-1072786064.html

Türkiye Değişim Partisi CHP'ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi CHP'ye katıldı

Mustafa Sarıgül, genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleştiğini duyurdu. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T13:05+0300

2023-06-23T13:05+0300

2023-06-23T13:05+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

mustafa sarıgül

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Türkiye Değişim Partisi (TDP), Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.Konuyla ilgili bir açıklama yapan TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Partimiz olağanüstü Kongresini yapmış CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir." dedi.Sarıgül, "Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir." diye konuştu.'Kılıçdaroğlu'nun yanındayız'CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Sarıgül, "CHP'yi derleyecek, toparlayacak yerel seçime hazırlayacak isim Kemal Kılıçdaroğludur." ifadelerini kullanmıştı.Sarıgül, CHP listesinden girdiği 14 Mayıs'taki seçimlerde Erzincan milletvekili seçilmişti. TDP, 17 Aralık 2020 tarihinde CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül tarafından kurulmuştu.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, mustafa sarıgül