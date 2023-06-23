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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230623/turkiye-bankalar-birligi-tcmb-baskani-erkan-parasal-sikilastirma-surecine-baslanildigini-belirtti-1072802395.html
Türkiye Bankalar Birliği: TCMB Başkanı Erkan, parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirtti
Türkiye Bankalar Birliği: TCMB Başkanı Erkan, parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirtti
Türkiye Bankalar Birliği'nden, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Erkan'ın dezenflasyonun en kısa sürede... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
ekonomi
hafize gaye erkan
türkiye bankalar birliği (tbb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi.Türkiye Bankalar Birliği, Erkan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yayımladı.Toplantıda, dünyada ve Türkiye'de ekonomik gelişmeler ile bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), hafize gaye erkan, türkiye bankalar birliği (tbb)
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), hafize gaye erkan, türkiye bankalar birliği (tbb)

Türkiye Bankalar Birliği: TCMB Başkanı Erkan, parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirtti

20:26 23.06.2023 (güncellendi: 20:50 23.06.2023)
© AA / Erhan ElaldıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamaya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar (sağ 2) da katıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamaya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar (sağ 2) da katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA / Erhan Elaldı
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Türkiye Bankalar Birliği'nden, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Erkan'ın dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirttiği aktarıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi.
Türkiye Bankalar Birliği, Erkan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yayımladı.
Toplantıda, dünyada ve Türkiye'de ekonomik gelişmeler ile bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündemindeki konular hakkında görüş ve öneriler Sayın Başkanımıza sunulmuştur.
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. Sayın Çakar, bankacılık sektörünün dirençli ve sağlıklı bir yapıda olduğunu, paydaşlarına güven verdiğini, uluslararası yüksek standartlarda hizmet gördüğünü, ekonomi politikalarının ilgili tüm kesimlere doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtmiştir.
Düşük enflasyonun sağladığı öngörülebilir faaliyet ortamının ve uluslararası kabul görmüş düzenlemelerin bankacılık sektörünün TL cinsinden büyümesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Çakar, bu sayede büyümenin sürdürülmesi için elzem olan; istihdam sağlayan ve cari işlemler açığını azaltan nitelikli yatırımların, katma değeri yüksek olan üretimin, dünya piyasalarında rekabetçi ihracatın finansmanına dolayısıyla insanımızın refahının artmasına daha fazla katkı vermeye devam edeceklerini vurgulamıştır.
TCMB Başkanı Sayın Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerinden emin olduğunu ifade etmiştir.
Sayın Erkan, bankacılık sektörünün sağlam bilanço yapısının ülkemizde sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamı, istihdamın yükseltilmesi ve cari dengede kalıcı iyileşmeyi hızlandıracak stratejik yatırımların desteklenmesine katkı sağlayacak düzeyde olduğuna dikkat çekmiştir.
Erkan, “Makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği’nin görüş ve önerilerini aldık. Sadeleştirme süreci etki analizleri yapılarak kademeli olarak gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.
Sayın Başkan, ekonomide öngörülebilirliği arttırdığımız ölçüde girişimcilerimizin doğru kararlar alarak çok daha verimli faaliyetler yapacağına inandıklarını ve sektör ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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