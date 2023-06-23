Ticaret Bakanlığı'ndan paket turlar ile ilgili uyarı: 'Fesih hakkınız var'

"Yaz aylarının gelmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesaj üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerimizin mağdur edildiği görülmektedir. Tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: - Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. - Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunuveadreslerinden sorgulayabilirler. - Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS’e (elektronik ticaret bilgi sistemi) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesinin tercih edilmesi; ödemelere dikkat edilmesi gerekmektedir.Özellikle paket turlarda rezervasyonların başlangıç tarihine uzun bir süre kala yapılması sonucunda, tüketiciler önceden planladıkları turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamamaktadır. Bu tür durumlarda, tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Buna göre tüketicinin, paket turun başlamasından en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir.Diğer taraftan, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilmektedir. Ayrıca, muhtelif seyahat acentaları tarafından tüketicilere sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir.6502 sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınmıştır: Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 2023 yılı için 66.000-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. “Ticaret İl Müdürlüğü” bünyesinde bulunan il tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, “Kaymakamlık” bünyesinde bulunan ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir."