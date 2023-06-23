https://sputniknews.com.tr/20230623/teoman-menajerim-bana-harclik-verir-onu-harcarim-parayla-iliskim-yok-1072781904.html
Teoman: Menajerim bana harçlık verir onu harcarım, parayla ilişkim yok
Teoman: Menajerim bana harçlık verir onu harcarım, parayla ilişkim yok
Ünlü rockçı Teoman, Bebek'te görüntülendi. Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman, gazetecilerin "İlk emekli maaşınızı... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T11:32+0300
2023-06-23T11:32+0300
2023-06-23T11:36+0300
yaşam
teoman
menajer
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yalnız başına gittiği mekanda güzel havanın tadını çıkaran Teoman, sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.Yoğun bir konser maratonundan çıktığını ve bir süre tatil yapacağını ifade eden Teoman, "Şu an tatildeyim. Geziyorum, spora gidiyorum, İstanbul'un tadını çıkartıyorum" diye konuştu.Emekli olmasıyla alakalı kendisine yöneltilen soruya da içtenlikle cevap veren Teoman, "İnsanlar beni gençliğimden 'Serseri Teoman' olarak bildikleri için onlara komik geliyor" ifadelerini kullandı."İlk emekli maaşınızı ve bayram ikramiyenizi alabildiniz mi?" sorusuna da cevap veren Teoman, "Bilmiyorum açıkçası. Menajerim bana harçlık verir, ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok, ben hala çocuk gibi yaşıyorum. Aydan aya harçlık alıp ona göre yaşarım ama emekli olmak beni ayrı bir mutlu etti" dedi.Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman'a, "Maaşınız yattı mı?" sorusu yöneltilmişti. Konuyla ilgili konuşan Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" açıklamasını yaparak, gülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230606/teoman-acikladi-arkamdan-eytli-teoman-diye-bagiranlar-var-1072065752.html
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Teoman: Menajerim bana harçlık verir onu harcarım, parayla ilişkim yok
11:32 23.06.2023 (güncellendi: 11:36 23.06.2023) Abone ol
Ünlü rockçı Teoman, Bebek'te görüntülendi. Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman, gazetecilerin "İlk emekli maaşınızı alabildiniz mi?" sorusuna, "Bilmiyorum açıkçası. Menajerim bana harçlık verir ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok" yanıtını verdi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yalnız başına gittiği mekanda güzel havanın tadını çıkaran Teoman, sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Yoğun bir konser maratonundan çıktığını ve bir süre tatil yapacağını ifade eden Teoman, "Şu an tatildeyim. Geziyorum, spora gidiyorum, İstanbul'un tadını çıkartıyorum" diye konuştu.
Emekli olmasıyla alakalı kendisine yöneltilen soruya da içtenlikle cevap veren Teoman, "İnsanlar beni gençliğimden 'Serseri Teoman' olarak bildikleri için onlara komik geliyor" ifadelerini kullandı.
"İlk emekli maaşınızı ve bayram ikramiyenizi alabildiniz mi?" sorusuna da cevap veren Teoman, "Bilmiyorum açıkçası. Menajerim bana harçlık verir, ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok, ben hala çocuk gibi yaşıyorum. Aydan aya harçlık alıp ona göre yaşarım ama emekli olmak beni ayrı bir mutlu etti" dedi.
Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman'a, "Maaşınız yattı mı?" sorusu yöneltilmişti. Konuyla ilgili konuşan Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" açıklamasını yaparak, gülmüştü.