https://sputniknews.com.tr/20230623/suudi-arabistan-yurt-disindan-hac-icin-gelenlerin-sayisi-15-milyonu-buldu-1072773607.html
Suudi Arabistan: Yurt dışından hac için gelenlerin sayısı 1.5 milyonu buldu
Suudi Arabistan: Yurt dışından hac için gelenlerin sayısı 1.5 milyonu buldu
Suudi Arabistan, hac ibadeti için yurt dışından 1 milyon 499 bin 472 kişinin geldiğini açıkladı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T03:17+0300
2023-06-23T03:17+0300
2023-06-23T03:17+0300
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hac
mekke
suudi arabistan
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Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Müslümanların hac ibadetini eda etmek için dünyanın dört bir yanından kara, deniz ve hava yoluyla kutsal toraklara gelmeye devam ettiği hatırlatıldı.Yurt dışından 21 Haziran Çarşamba günü tarihi itibariyle Suudi Arabistan'a varan hacı adayı sayısının bir milyon 499 bin 472 kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir milyon 435 bin 14 kişinin hava yoluyla kutsal topraklara ulaştığı bilgisine yer verildi.Kara sınır kapılarından gelen hacı adaylarının 59 bin 744 kişi olarak aktarıldığı açıklamada, 4 bin 714 kişinin de deniz yoluyla geldiği ifade edildi.Kutsal toprakların misafirlerine her türlü kolaylığın sağlanmaya özen gösterildiğine işaret edilen açıklamada, hava yoluyla gelen hacı adaylarından 230 bin 170 kişinin de Mekke Yolu projesinden yararlandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230618/suudi-arabistan-kurban-bayraminin-28-haziranda-baslayacagini-duyurdu-1072594941.html
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hac, mekke, suudi arabistan
hac, mekke, suudi arabistan
Suudi Arabistan: Yurt dışından hac için gelenlerin sayısı 1.5 milyonu buldu
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Suudi Arabistan, hac ibadeti için yurt dışından 1 milyon 499 bin 472 kişinin geldiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Müslümanların hac ibadetini eda etmek için dünyanın dört bir yanından kara, deniz ve hava yoluyla kutsal toraklara gelmeye devam ettiği hatırlatıldı.
Yurt dışından 21 Haziran Çarşamba günü tarihi itibariyle Suudi Arabistan'a varan hacı adayı sayısının bir milyon 499 bin 472 kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir milyon 435 bin 14 kişinin hava yoluyla kutsal topraklara ulaştığı bilgisine yer verildi.
Kara sınır kapılarından gelen hacı adaylarının 59 bin 744 kişi olarak aktarıldığı açıklamada, 4 bin 714 kişinin de deniz yoluyla geldiği ifade edildi.
Kutsal toprakların misafirlerine her türlü kolaylığın sağlanmaya özen gösterildiğine işaret edilen açıklamada, hava yoluyla gelen hacı adaylarından 230 bin 170 kişinin de Mekke Yolu projesinden yararlandığı kaydedildi.