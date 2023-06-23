https://sputniknews.com.tr/20230623/rusyayi-vurulmasi-gereken-kuduz-hayvana-benzeten-dudaya-medvedevden-yanit-alcak-1072798625.html
Rusya'yı 'vurulması gereken kuduz hayvana' benzeten Duda'ya Medvedev'den yanıt: 'Alçak'
Rusya'yı 'vurulması gereken kuduz hayvana' benzeten Duda'ya Medvedev'den yanıt: 'Alçak'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'yı 'vurulması gereken kuduz hayvan' olarak niteleyen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T17:38+0300
2023-06-23T17:38+0300
2023-06-23T17:38+0300
dmitriy medvedev
andrzej duda
dünya
rusya
polonya
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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "'Duda' adlı Polonyalı pislik, kuduz bir hayvan olan Rusya'nın vurulmasını teklif etti. Bu tür alçaklarla müzakere yapmayı uman birileri var mı hala?" ifadelerini kullandı.Duda gibi siyasetçilerle müzakere masasına oturmanın bir anlamı olmadığını belirten Medvedev, "Bu tür bir aşağılığa harcanacak şarjöre yazık. 18. yüzyılda bu pisliği Kızıl Meydan'a getirip acımasızca dörde bölerlerdi. Ancak bir hümanistiz. Farklı şekilde intikam alacağız" dedi.
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dmitriy medvedev, andrzej duda, rusya, polonya
dmitriy medvedev, andrzej duda, rusya, polonya
Rusya'yı 'vurulması gereken kuduz hayvana' benzeten Duda'ya Medvedev'den yanıt: 'Alçak'
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'yı 'vurulması gereken kuduz hayvan' olarak niteleyen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya sert tepki gösterdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "'Duda' adlı Polonyalı pislik, kuduz bir hayvan olan Rusya'nın vurulmasını teklif etti. Bu tür alçaklarla müzakere yapmayı uman birileri var mı hala?" ifadelerini kullandı.
Duda gibi siyasetçilerle müzakere masasına oturmanın bir anlamı olmadığını belirten Medvedev, "Bu tür bir aşağılığa harcanacak şarjöre yazık. 18. yüzyılda bu pisliği Kızıl Meydan'a getirip acımasızca dörde bölerlerdi. Ancak bir hümanistiz. Farklı şekilde intikam alacağız" dedi.