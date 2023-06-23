https://sputniknews.com.tr/20230623/rusyayi-vurulmasi-gereken-kuduz-hayvana-benzeten-dudaya-medvedevden-yanit-alcak-1072798625.html

Rusya'yı 'vurulması gereken kuduz hayvana' benzeten Duda'ya Medvedev'den yanıt: 'Alçak'

Rusya'yı 'vurulması gereken kuduz hayvana' benzeten Duda'ya Medvedev'den yanıt: 'Alçak'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'yı 'vurulması gereken kuduz hayvan' olarak niteleyen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T17:38+0300

2023-06-23T17:38+0300

2023-06-23T17:38+0300

dmitriy medvedev

andrzej duda

dünya

rusya

polonya

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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "'Duda' adlı Polonyalı pislik, kuduz bir hayvan olan Rusya'nın vurulmasını teklif etti. Bu tür alçaklarla müzakere yapmayı uman birileri var mı hala?" ifadelerini kullandı.Duda gibi siyasetçilerle müzakere masasına oturmanın bir anlamı olmadığını belirten Medvedev, "Bu tür bir aşağılığa harcanacak şarjöre yazık. 18. yüzyılda bu pisliği Kızıl Meydan'a getirip acımasızca dörde bölerlerdi. Ancak bir hümanistiz. Farklı şekilde intikam alacağız" dedi.

rusya

polonya

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dmitriy medvedev, andrzej duda, rusya, polonya