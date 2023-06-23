https://sputniknews.com.tr/20230623/rusyadan-sezyum-137-cikarmaya-calisan-kisiler-yakalandi-1072791417.html
Rusya'dan Sezyum-137 çıkarmaya çalışan kişiler yakalandı
Rusya'dan Sezyum-137 çıkarmaya çalışan kişiler yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 1 kilogram Sezyum-137 radyoaktif maddesini yurtdışına çıkararak Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamında Rusya’nın... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:06+0300
2023-06-23T15:06+0300
2023-06-23T15:06+0300
rusya
ukrayna krizi
radyoaktif
ukrayna
sezyum-137
fsb
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FSB’nin açıklamasında, radyoaktif maddenin, Rus ordusunu özel askeri harekat bölgesinde 'kitle imha silahını kullanmakla' suçlama amacıyla mizansende kullanılması planlandığı kaydedildi.Gözaltına alınan kişilerin, Ukrayna vatandaşının koordinasyonu altında çalıştığı ifade edildi.Açıklamada, “Yabancı müşterinin çıkarları doğrultusunda hareket eden suç grubu, yasakları ve kısıtlamaları atlayarak 3.5 milyon dolar karşılığında bir kilogram Sezyum-137 izotopunu elde etmek için adımlar attı. Amaç, özel askeri harekatta Rusya çıkarlarının zararına kullanılmak üzere Rusya Federasyonu’ndan yurtdışına radyoaktif madde kaçırmaktı” ifadesine yer verildi.Olayla ilgili, yasadışı radyoaktif madde kullanımı ve kaçakçılığa ilişkin madde kapsamında ceza davası açıldı.Uzmanlara göre Sezyum-137 'kirli bomba" yapımında kullanılabiliyor.
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rusya, radyoaktif, ukrayna, sezyum-137, fsb
rusya, radyoaktif, ukrayna, sezyum-137, fsb
Rusya'dan Sezyum-137 çıkarmaya çalışan kişiler yakalandı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 1 kilogram Sezyum-137 radyoaktif maddesini yurtdışına çıkararak Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamında Rusya’nın çıkarları aleyhine kullanmaya çalışan bir grup kişinin gözaltına alındığını belirtti.
FSB’nin açıklamasında, radyoaktif maddenin, Rus ordusunu özel askeri harekat bölgesinde 'kitle imha silahını kullanmakla' suçlama amacıyla mizansende kullanılması planlandığı kaydedildi.
Gözaltına alınan kişilerin, Ukrayna vatandaşının koordinasyonu altında çalıştığı ifade edildi.
Açıklamada, “Yabancı müşterinin çıkarları doğrultusunda hareket eden suç grubu, yasakları ve kısıtlamaları atlayarak 3.5 milyon dolar karşılığında bir kilogram Sezyum-137 izotopunu elde etmek için adımlar attı. Amaç, özel askeri harekatta Rusya çıkarlarının zararına kullanılmak üzere Rusya Federasyonu’ndan yurtdışına radyoaktif madde kaçırmaktı” ifadesine yer verildi.
Olayla ilgili, yasadışı radyoaktif madde kullanımı ve kaçakçılığa ilişkin madde kapsamında ceza davası açıldı.
Uzmanlara göre Sezyum-137 'kirli bomba" yapımında kullanılabiliyor.