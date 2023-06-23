Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusyadan-sezyum-137-cikarmaya-calisan-kisiler-yakalandi-1072791417.html
Rusya'dan Sezyum-137 çıkarmaya çalışan kişiler yakalandı
Rusya'dan Sezyum-137 çıkarmaya çalışan kişiler yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 1 kilogram Sezyum-137 radyoaktif maddesini yurtdışına çıkararak Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamında Rusya’nın... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:06+0300
2023-06-23T15:06+0300
rusya
ukrayna krizi
radyoaktif
ukrayna
sezyum-137
fsb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072791665_1:0:1846:1038_1920x0_80_0_0_b69bbadbe93ac37b97a90268353c7ee1.jpg
FSB’nin açıklamasında, radyoaktif maddenin, Rus ordusunu özel askeri harekat bölgesinde 'kitle imha silahını kullanmakla' suçlama amacıyla mizansende kullanılması planlandığı kaydedildi.Gözaltına alınan kişilerin, Ukrayna vatandaşının koordinasyonu altında çalıştığı ifade edildi.Açıklamada, “Yabancı müşterinin çıkarları doğrultusunda hareket eden suç grubu, yasakları ve kısıtlamaları atlayarak 3.5 milyon dolar karşılığında bir kilogram Sezyum-137 izotopunu elde etmek için adımlar attı. Amaç, özel askeri harekatta Rusya çıkarlarının zararına kullanılmak üzere Rusya Federasyonu’ndan yurtdışına radyoaktif madde kaçırmaktı” ifadesine yer verildi.Olayla ilgili, yasadışı radyoaktif madde kullanımı ve kaçakçılığa ilişkin madde kapsamında ceza davası açıldı.Uzmanlara göre Sezyum-137 'kirli bomba" yapımında kullanılabiliyor.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072791665_462:0:1846:1038_1920x0_80_0_0_a5c47ac9b4b33757cf0e1fbfe7fe37c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, radyoaktif, ukrayna, sezyum-137, fsb
rusya, radyoaktif, ukrayna, sezyum-137, fsb

Rusya'dan Sezyum-137 çıkarmaya çalışan kişiler yakalandı

15:06 23.06.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 1 kilogram Sezyum-137 radyoaktif maddesini yurtdışına çıkararak Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamında Rusya’nın çıkarları aleyhine kullanmaya çalışan bir grup kişinin gözaltına alındığını belirtti.
FSB’nin açıklamasında, radyoaktif maddenin, Rus ordusunu özel askeri harekat bölgesinde 'kitle imha silahını kullanmakla' suçlama amacıyla mizansende kullanılması planlandığı kaydedildi.
Gözaltına alınan kişilerin, Ukrayna vatandaşının koordinasyonu altında çalıştığı ifade edildi.
Açıklamada, “Yabancı müşterinin çıkarları doğrultusunda hareket eden suç grubu, yasakları ve kısıtlamaları atlayarak 3.5 milyon dolar karşılığında bir kilogram Sezyum-137 izotopunu elde etmek için adımlar attı. Amaç, özel askeri harekatta Rusya çıkarlarının zararına kullanılmak üzere Rusya Federasyonu’ndan yurtdışına radyoaktif madde kaçırmaktı” ifadesine yer verildi.
Olayla ilgili, yasadışı radyoaktif madde kullanımı ve kaçakçılığa ilişkin madde kapsamında ceza davası açıldı.
Uzmanlara göre Sezyum-137 'kirli bomba" yapımında kullanılabiliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала