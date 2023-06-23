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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-ukraynanin-fuze-depolari-yuksek-hassasiyetli-silahlarla-vuruldu-1072797558.html
Rusya: Ukrayna'nın füze depoları yüksek hassasiyetli silahlarla vuruldu
Rusya: Ukrayna'nın füze depoları yüksek hassasiyetli silahlarla vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait füze depolarının yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu belirtti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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2023-06-23T17:15+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tesis
imha
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Özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük bültenini yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, yurtdışından gönderilenler de dahil füzelerin tutulduğu depoların imha edildiğini bildirdi. Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından hava bazlı, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla yabancı yapım olanlar da dahil Ukrayna ordusunun füze depolama noktalarına grup atışı yapıldı. Atış amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler imha edildi" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde en aktif saldırı girişimlerini Donetsk, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde gerçekleştirdiğini aktaran bakanlık, Kiev'e bağlı güçlerin bir dizi saldırısının püskürtüldüğünü vurguladı.Bakanlık, Polojskiy yönünde ve Zaporojye Bölgesi'nin Marfopol yerleşiminde Ukraynalı 2 sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin bastırıldığını belirtti.
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rusya, ukrayna, tesis, imha, depo
rusya, ukrayna, tesis, imha, depo

Rusya: Ukrayna'nın füze depoları yüksek hassasiyetli silahlarla vuruldu

17:12 23.06.2023 (güncellendi: 17:15 23.06.2023)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinUkrayna operasyonu
Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait füze depolarının yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu belirtti.
Özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük bültenini yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, yurtdışından gönderilenler de dahil füzelerin tutulduğu depoların imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından hava bazlı, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla yabancı yapım olanlar da dahil Ukrayna ordusunun füze depolama noktalarına grup atışı yapıldı. Atış amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler imha edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde en aktif saldırı girişimlerini Donetsk, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde gerçekleştirdiğini aktaran bakanlık, Kiev'e bağlı güçlerin bir dizi saldırısının püskürtüldüğünü vurguladı.

Bakanlık, Polojskiy yönünde ve Zaporojye Bölgesi'nin Marfopol yerleşiminde Ukraynalı 2 sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin bastırıldığını belirtti.
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