https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-ukraynanin-fuze-depolari-yuksek-hassasiyetli-silahlarla-vuruldu-1072797558.html

Rusya: Ukrayna'nın füze depoları yüksek hassasiyetli silahlarla vuruldu

Rusya: Ukrayna'nın füze depoları yüksek hassasiyetli silahlarla vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait füze depolarının yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu belirtti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T17:12+0300

2023-06-23T17:12+0300

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Özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük bültenini yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, yurtdışından gönderilenler de dahil füzelerin tutulduğu depoların imha edildiğini bildirdi. Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından hava bazlı, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla yabancı yapım olanlar da dahil Ukrayna ordusunun füze depolama noktalarına grup atışı yapıldı. Atış amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler imha edildi" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde en aktif saldırı girişimlerini Donetsk, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde gerçekleştirdiğini aktaran bakanlık, Kiev'e bağlı güçlerin bir dizi saldırısının püskürtüldüğünü vurguladı.Bakanlık, Polojskiy yönünde ve Zaporojye Bölgesi'nin Marfopol yerleşiminde Ukraynalı 2 sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin bastırıldığını belirtti.

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